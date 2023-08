Sans surprise, les Lionnes de l’Atlas ont été éliminées ce mardi par les Bleues en huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine (0-4). Elles ont joué. Elles ont résisté et s’en sortent avec les honneurs.

Courageuses, les Lionnes de l’Atlas ont résisté un quart d’heure avant de céder à la pression des joueuses d’Hervé Renard, grandes favorites de cette Coupe du monde. A la pause, les Lionnes de l’Atlas ont déjà encaissé trois buts.

Au quart d’heure de jeu, un joli mouvement de la française d’origine marocaine Sakina Karchaoui, qui a percé sur le côté gauche avant d’adresser un centre parfait, a permis à Kadidiatou Diani de placer le ballon dans les filets de la portière Marocaine Khadija Er-Rmichi.

Cinq minutes après, Kenza Dali a doublé la mise sur un centre de Kadidiatou Diani, Le Sommer laissant intelligemment passer la frappe de sa coéquipière (20e).

Le Sommer a creusé l’écart (23e) avant de signer un doublé (70e) sur une reprise de la têteau second poteau, un centre enroulé parfaitement distillé par Becho.

Les Françaises sont qualifiées en quart de finale, avec un duel en vue face au pays hôte l’Australie…

Magnifique! 🇫🇷@EquipedeFranceF book their place in the Quarter-Finals in emphatic style! 👏#BeyondGreatness | #FIFAWWC

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) August 8, 2023