Victorieuse des Colombiennes 1 but à 0 ce jeudi à Perth en Australie, l’équipe féminine du Maroc s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial féminin 2023, un exploit historique.

Un contrat plus que rempli avec panache pour les filles de Reynald Pedros. Les Lionnes de l’Atlas ont carrément dominé la Colombie (1-0) jeudi 3 août au stade de Perth (Australie) et elles ont empoché leur billet pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde féminine 2023, une formidable réussite pour un exploit historique

Le match a été ouvert, palpitant. Il n’y a eu aucune pause. Les Lionnes ont tenu bon le long de cette rencontre rythmée contre des adversaires coriaces. Les Colombiennes ont, rappelons-le, battu les Allemandes, championnes en titres (2-1).

THE DEBUTANTS HAVE DONE IT!!! pic.twitter.com/B6S8DsD1MX

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) August 3, 2023