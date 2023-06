Quelques minutes après la publication par des médias algériens d’une information faisant état de l’expulsion de l’ambassadeur émirati à Alger pour une affaire d’espionnage, Abdelmajid Tebboune a limogé son ministre de la communication.

« Après consultation du Premier ministre, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis fin ce jour aux fonctions du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, et a chargé le secrétaire général du ministère de la Communication de gérer les affaires du ministère en son nom », a annoncé la Présidence algérienne dans la soirée du mardi 20 juin.

Si pour l’instant, aucune explication n’a été fournie sur les raisons de son limogeage, la décision est tombée quelques minutes après que des médias algériens, dont Ennahar, ont publié une information annonçant l’expulsion imminente de l’ambassadeur des Émirats arabes unis en Algérie pour une affaire d’espionnage.

L’information, largement relayée sur les réseaux sociaux, et retirée du site à la suite du démenti de la diplomatie algérienne, soutenait que cette expulsion intervient après l »‘arrestation de quatre espions émiratis qui opéraient pour le compte du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien. »

Dans un communiqué diffusé tard dans la soirée, le ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger a « catégoriquement démenti ce qui a été publié et diffusé sur les réseaux sociaux et par certains médias, concernant les informations fausses et mensongères » sur l’expulsion de l’ambassadeur émirati du territoire algérien.

La diplomatie algérienne a assuré que cette information « est fausse et sans fondement », rappelant qu’elle est « la seule source » pour ce genre d’annonces. Le ministère algérien a également souligné dans son communiqué que les relations bilatérales entre les deux pays sont « forts et solides ».