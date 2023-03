Première rencontre entre un ministre marocain et un membre du nouveau gouvernement israélien

Cette première rencontre s’est déroulée entre le ministre marocain de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka et le ministre israélien de l’Innovation, des Sciences et de la Technologie, Ofir Akunis en marge de la séance plénière de la Conférence des Nations unies sur l’eau qui se déroule du 22 au 24 mars à New York.

« Il s’agit de la première rencontre entre les ministres des deux gouvernements depuis la mise en place du gouvernement », indique un communiqué du ministère israélien, relayé par la chaîne i24 News. « Les deux hommes ont discuté de l’approfondissement de la coopération entre les deux pays », souligne la même source.

خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقام بمدينة نيويورك، شارك السيد نزار بركة @nizar_baraka، وزير التجهيز والماء – رئيس الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، عشية اليوم، في لقاء جانبي هام تحت عنوان « الاستدامة في الإدارة الرشيدة لموارد المياه الجوفية ».

Le ministre israélien devrait rencontrer en fin de semaine le ministre du Changement Climatique et de l’Environnement des Emirats Arabes Unis.

Ces rencontres ont lieu malgré le contexte très animé entre Israël et les pays arabes qui n’ont pas manqué de dénoncer les récentes déclarations du nouveau ministres des Finances, qui avait déclaré « que le peuple palestinien n’existe pas ».

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita a d’ailleurs souligné ce mercredi à Rabat, que le Maroc a suivi avec inquiétude certaines déclarations de membres du gouvernement israélien comportant une provocation envers des pays arabes et les droits du peuple palestinien, soutenant que le royaume “condamne et rejette constamment tout comportement irresponsable et toute attitude qui pourrait être incendiaire ou avoir un impact négatif”.

Bourita a indiqué que le Maroc “rejette constamment les actions unilatérales qui ne peuvent que nous éloigner de cette solution, et soutient toutes les initiatives qui inciteraient à l’apaisement pour trouver une issue conformément à l’approche de la solution à deux États comme convenu à l’échelle internationale”.