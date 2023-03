Tollé arabe contre un ministre israélien niant l’existence des Palestiniens

L’Autorité palestinienne et plusieurs pays arabes ont fermement dénoncé lundi les propos d’un ministre israélien d’extrême droite Bezalel Smotrich ayant nié l’existence des Palestiniens comme individus et comme peuple.

« Il n’y a pas de Palestiniens car il n’y a pas de peuple palestinien », a déclaré dimanche soir le ministre des Finances israélien Bezalel Smotrich lors d’une visite privée à Paris, selon une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux.

« Ce genre de commentaire n’aide pas du tout », a déclaré Farhan Haq, porte-parole du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres. L’ONU « continuera à soutenir les droits du peuple palestinien et à pousser pour une solution à deux Etats, israélien et palestinien, vivant côte-à-côte dans la paix et la sécurité », a-t-il ajouté.

En visite privée à Paris, M. Smotrich a fait ces déclarations le jour même de pourparlers en Egypte pour tenter d’atténuer les tensions à l’approche du ramadan et alors que le conflit israélo-palestinien est aspiré dans une nouvelle spirale de violence ayant fait déjà plus de cent morts depuis le début de l’année.

« Après 2.000 ans d’exil, les prophéties (de la Bible) commencent à se réaliser et (…) le peuple d’Israël retourne chez lui », a déclaré M. Smotrich.

« Il y a des Arabes autour qui n’aiment pas cela, alors que font-ils? Ils inventent un peuple fictif et prétendent à des droits fictifs sur la terre d’Israël », a-t-il ajouté.

Ces « propos incendiaires » selon lesquels « il n’y a pas de peuple palestinien et que celui-ci est une invention (…) est une preuve irréfutable du racisme de l’idéologie sioniste extrémiste » du gouvernement israélien dirigé par Benjamin Netanyahu, a déclaré le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh.

Palestiniens et jourdaniens!

Mais pour M. Smotrich, « c’est la vérité historique, c’est la vérité biblique (…) et cette vérité, les Arabes en Israël doivent l’entendre (et elle) doit être entendue ici au palais de l’Elysée, et à la Maison Blanche à Washington »

Ces paroles témoignent de la « politique raciste et fasciste » d’Israël, a déclaré le mouvement islamiste Hamas, appelant la communauté internationale, dont la France, à prendre « fermement position contre l’occupation » israélienne des Territoires palestiniens.

M. Smotrich a tenu ses propos derrière un pupitre avec une carte figurant un Israël incluant les territoires qu’il occupe depuis 1967 et la Jordanie voisine.

Condamnant des propos relevant d’un « racisme extrême », le ministère des Affaires étrangères jordanien a prévenu que « l’utilisation d’une (telle) carte » pourrait être une violation du traité de paix israélo-jordanien de 1994.

Le ministère des Affaires étrangères israélien a ensuite affirmé l' »attachement d’Israël à l’accord de paix » avec Amman, assurant que « la position de l’Etat d’Israël, qui reconnaît l’intégrité territoriale du Royaume hachémite, n'(avait) pas changé. »

Sans s’exprimer sur le contenu des déclarations de M. Smotrich, qui reste député tout en étant ministre, le député Danny Danon, membre du Likoud, le parti de M. Netanyahu, a déclaré à l’AFP: « Un député a le droit de dire ce qu’il veut. »

Le Caire a qualifié les propos de M. Smotrich de « racistes », « incendiaires et inacceptables ».

Smotrich se rétracte

Les discussions de dimanche en Egypte ont accouché d’un communiqué semblable à celui d’une rencontre similaire tenue en Jordanie le 26 février et faisant part d’un engagement d’Israël et de l’Autorité palestinienne en faveur d’une « désescalade », qui n’avait alors guère été suivi d’effets.

Alors même que se tenait la réunion en Jordanie, deux jeunes colons israéliens avaient été tués par balles dans leur voiture à Huwara, localité palestinienne du nord de la Cisjordanie occupée. En représailles, des colons avaient attaqué Huwara, incendiant des dizaines de bâtiments et de voitures.

« Je pense que Huwara devrait être anéantie », avait déclaré de son côté M. Smotrich, avant de se rétracter face au tollé international provoqué par cette déclaration.

Autre figure d’extrême droite au sein du gouvernement Netanyahu, Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, a annoncé la fermeture, à Jérusalem-Est annexée, d’un bureau de production travaillant pour le compte de la Radio-Télévision publique palestinienne, affirmant que cette société n’était pas régulièrement enregistrée auprès des autorités israéliennes et l’accusant d' »incitation à la haine ».

Interrogé par l’AFP, Ahmad Assaf, chef de l’audiovisuel public palestinien a rappelé que le bureau de Palestine TV à Jérusalem-Est avait été fermé par Israël en 2018 et a condamné la décision de M. Ben Gvir comme « crime contre le journalisme ».

Israël a annoncé parallèlement des mesures visant à alléger les restrictions imposées aux Palestiniens et censées leur permettre de se rendre en plus grand nombre pour venir prier sur l’esplanade des Mosquées de Jérusalem –troisième Lieu saint de l’islam– pendant le Ramadan, qui doit commencer mercredi ou jeudi.