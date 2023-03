L’Egypte accueille des pourparlers israélo-palestiniens pour ramener le calme

L’Egypte accueille dimanche des représentants israéliens et palestiniens pour tenter de ramener le calme après la récente flambée de violence en Cisjordanie occupée, selon le ministère égyptien des Affaires étrangères.

Des responsables américains et jordaniens vont également participer à cette rencontre dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh, afin de « soutenir le dialogue entre Israéliens et Palestiniens pour mettre fin aux mesures unilatérales et au cycle de violences », selon la même source.

A Aqaba en Jordanie fin février, Israéliens et Palestiniens s’étaient engagés à oeuvrer pour une « désescalade ». Ils se retrouvent à Charm el-Cheikh après la mort depuis le début de l’année de 86 Palestiniens, 13 Israéliens et une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

L’Organisation de libération de la Palestine (OLP), qui regroupe plusieurs factions palestiniennes mais pas le Hamas, participe aux négociations avec Israël, dirigé par l’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire du pays, formé en décembre par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Mais dans les Territoires occupés, la participation de l’OLP suscite les critiques: des rassemblements ont eu lieu dans la bande de Gaza sous blocus tandis que des appels à manifester ont été lancés en Cisjordanie occupée.

Pour Moussa Abou Marzouq, haut cadre du Hamas à Gaza, le mouvement islamiste « a fait le choix de l’escalade de la résistance contre l’occupation » et « s’oppose au sommet de Charm el-Cheikh comme à tous les sommets qui visent à calmer la situation ».

« L’ennemi sioniste utilise ces sommets pour mener plus d’attaques », renchérit un communiqué du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP, gauche) et du Jihad islamique.

Les dirigeants palestiniens « doivent être responsables » et « quitter les négociations d’Aqaba et de Charm el-Cheikh », a affirmé à l’AFP un dirigeant du Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP).

L’Egypte, sa diplomatie et surtout ses services de renseignement, sont régulièrement sollicités pour intervenir dans la question palestinienne: premier pays arabe à avoir signé la paix avec Israël en 1979, et voisin de la bande de Gaza, Le Caire reçoit tout autant les chefs de gouvernement israéliens que les dirigeants des différents partis palestiniens.

Jeudi, quatre Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens à Jénine en Cisjordanie où 20 Palestiniens sont morts cette année. Et samedi, une roquette tirée de Gaza a atterri en Israël sans faire de victime, selon l’armée israélienne.