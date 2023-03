Des ingénieurs du Maroc et d’Israël signent un mémorandum d’entente

Un mémorandum d’entente a été signé, jeudi, entre les ingénieurs israéliens et le mouvement des ingénieurs du Maroc pour promouvoir la coopération et l’échange de connaissances et d’informations entre les deux parties.

Signé à distance par le président du mouvement des ingénieurs du Maroc Hamid Khalifi, d’une part, et les présidents de l’association des ingénieurs israéliens, Sacha Kuy, et du conseil d’administration, Ihud Manipas, de l’autre côté, ce mémorandum d’entente prévoit une coopération accrue entre les deux associations, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations, l’amélioration des connaissances, l’organisation d’événements conjoints et la mise en place de programmes d’échange d’expertises.

Le président de l’Association des ingénieurs du Maroc, M. Khalifi, a souligné l’importance de cette coopération pour le développement de l’ingénierie au Maroc et a exprimé ses remerciements à l’association des ingénieurs israéliens pour leur engagement envers cette collaboration.

De son côté, le président de l’Association des ingénieurs israéliens a mis l’accent sur l’importance de cette étape historique se disant optimiste quant aux avantages que cette collaboration pourra apporter aux membres des deux associations et aux relations bilatérales entre le Maroc et Israël.

La signature de cette convention de coopération et de partenariat, au siège du Mouvement populaire, est une étape historique pour les ingénieurs marocains et israéliens et ouvre la voie à une coopération accrue et bénéfique pour les deux pays dans le domaine de l’ingénierie, souligne-t-on.

Elle prévoit une coopération mutuelle visant à promouvoir les relations, le partenariat et la coopération entre les deux associations et leurs membres notamment dans les domaines d’échange d’informations, d’amélioration des connaissances, d’organisation d’activités conjointes, de programmes d’échange d’expériences, de renforcement des capacités et de coopération.