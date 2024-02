Une nouvelle Mercedes Classe E fait son entrée dans le catalogue d’Auto Nejma, importateur de la marque au Maroc. Toujours très classique, cette sixième génération réserve de bonnes surprises à bord en apportant son lot d’innovations et de technologies avec des motorisations thermiques et semi-hybrides.

Depuis son lancement en 1993, la Classe E s’est vite imposée comme la berline de luxe de référence dans la catégorie moyenne supérieure. En 2023, Mercedes-Benz a ouvert un nouveau chapitre dans le domaine des berlines Affaires avec une nouvelle Classe E convertie à l’électrique.

La nouvelle Classe E se distingue assez bien de la génération précédente et adopte des codes stylistiques inédits, à l’image de sa signature lumineuse à l’avant.

Avec ses 4,95 m de long (+ 2 cm par rapport à l’ancienne génération), le nouveau modèle conserve sa silhouette tricorps traditionnelle À l’arrière, les feux sont reliés entre eux par un bandeau, rappelant les modèles électriques EQ.

Proposée en trois versions Avantgarde, Luxury et AMG Line, la nouvelle Classe E bénéficie d’une dotation en équipements particulièrement améliorée dès la première version Avantgarde. Le modèle dispose également de série de portes affleurantes, du système KEYLESS-GO et de l’Assistant de régulation de distance actif DISTRONIC.

L’intérieur se distingue par une association luxueuse de numérique et d’analogique. Le système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) se manipule à la voix ou au travers d’un écran numérique conducteur de 12.3’’ et d’un large écran multimédia central de 14.4’’. En option ou de série selon les versions, le nouvel écran Superscreen vient compléter la dotation numérique avec un 3e écran de 12.3’’ dédié au passager avant. Plus spacieuse, la nouvelle Classe E continue d’être la référence en matière de confort et modularité.

Concernant les motorisations disponibles au Maroc, on retrouve le diesel E 220 d et l’hybride rechargeable essence E 350 e avec une autonomie de roulage en mode 100% électrique allant jusqu’à 100 km.

Pour son lancement, la nouvelle Classe E est proposée à partir de 649.000 DH TTC (hors frais d’immatriculation et droit proportionnel applicable).