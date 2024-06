Depuis son lancement en 2007, le Nissan Qashqai s’est imposé comme un pionnier parmi les crossovers. Avec le nouveau Qashqai e-Power, Nissan redéfinit la mobilité au quotidien à travers une expérience de conduite silencieuse et sans recharge. Une révolution à la fois technologique et esthétique qui va faire beaucoup de bruit.

La grande nouveauté du Qashqai réside dans sa motorisation e-Power. Contrairement aux hybrides classiques, le moteur électrique est le seul à entraîner les roues, tandis que le moteur thermique sert uniquement à recharger la batterie. Ce système permet de profiter des sensations de conduite électrique sans avoir à se soucier de la recharge. Le moteur thermique, un 3 cylindres de 1,5 litre turbo, développe une puissance de 188 ch, garantissant une autonomie allant jusqu’à 1 000 kilomètres. Impressionnant !

Imaginez conduire en ville avec une fluidité et un silence typique des voitures électriques, sans avoir à chercher une borne de recharge. Le Qashqai e-Power rend cela possible mais l’ingéniosité du système e-Power ne s’arrête pas là. Nissan a aussi doté son SUV fétiche de la fonction e-Pedal Step, optimisant la conduite urbaine. Le conducteur peut alors gérer accélération et décélération avec la seule pédale d’accélérateur pour des trajets encore plus fluides. Un vrai plus, notamment dans la circulation dense.

Design et confort Premium

Au-delà de sa technologie révolutionnaire, e Nissan Qashqai e-Power séduit aussi par son design élégant et moderne. Sa calandre en V distinctive, ses feux arrière LED et ses jantes en alliage de 19 pouces lui confèrent une allure dynamique. L’intérieur n’est pas en reste : matériaux haut de gamme et conception ergonomique assurent un confort optimal. Le tableau de bord digital de 12,3 pouces et l’écran tactile Nissan Connect permettent une gestion intuitive des fonctionnalités du véhicule, rendant chaque trajet encore plus agréable.

Le nouveau Qashqai intègre de nombreuses technologies de sécurité avancées, telles que le freinage d’urgence intelligent et le système de prévention de franchissement de ligne. La vision intelligente à 360° et les caméras haute résolution facilitent les manœuvres de stationnement, offrant une vue claire de l’environnement du véhicule. De quoi garantir une conduite en toute sérénité au quotidien.

Pour ceux qui aiment personnaliser leur véhicule, Nissan propose une large gamme d’accessoires. Que ce soient des packs élégance chrome, des attelages, ou des équipements de loisirs comme des porte-vélos et des coffres de toit, chaque conducteur peut adapter le Qashqai à ses besoins spécifiques, rendant chaque trajet encore plus confortable et pratique.

Avec sa technologie innovante e-Power, son confort de conduite et ses nombreuses fonctionnalités de sécurité, ce nouveau Nissan Qashqai s’impose définitivement comme un choix idéal pour les conducteurs modernes à la recherche de performance, d’efficacité énergétique et de sérénité au volant.

