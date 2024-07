L’usine de Tanger du Groupe Renault a dévoilé les premiers véhicules Dacia Jogger fabriqués sur ses chaines, en motorisations hybride et thermique.

La ligne 2 de l’usine de Tanger accueille désormais la fabrication de Dacia Jogger destiné aux marchés européen et marocain avec une capacité installée pour le modèle allant jusqu’à 120.000 véhicules par an.

Doté de la plateforme moderne CMF-B, Dacia Jogger est un concentré du savoir-faire et de l’ADN Dacia appliqués à un véhicule de segment C. Fabriqué en quatre motorisations pour répondre aux besoins de ses différents marchés d’exportation, l’offre Jogger inclut une version hybride, ce qui en fait le premier véhicule doté de cette technologie fabriqué dans une usine automobile au Maroc.

L’industrialisation de Dacia Jogger à l’usine de Tanger s’est accompagnée de l’installation d’une trentaine de robots dans les départements tôlerie et montage ainsi que la mise en place d’un process propre à l’intégration de la technologie hybride. Plus de 2500 collaborateurs ont été formés pour le démarrage industriel de Jogger dont 700 spécifiquement à l’habilitation électrique.

Neutralité carbone

Dotée des meilleurs standards mondiaux et symbole de neutralité carbone sans rejet d’effluent industriel, l’usine de Tanger est l’un des piliers de la stratégie industrielle de Renault Group et de la marque Dacia. Le site Tangérois produit notamment Dacia Sandero, 1er véhicule vendu à des particuliers en Europe depuis 2017.

En 2023, l’écosystème Renault Group a enregistré un taux d’intégration locale, hors mécanique, de 65,5% et un chiffre d’affaires de sourcing local de 2,06 milliards d’euros, soit une augmentation de 11% par rapport à 2022.

Avec le nouveau Jogger, Dacia affirme son ambition sur le segment C. Il sera proposé en versions 5 et 7 places et offre l’habitabilité et le volume de chargement d’un ludospace ainsi que les attributs d’un SUV.

Polyvalent par son habitabilité et sa modularité record (jusqu’à 60 configurations possibles sur la version 7 places, séduisant avec son look baroudeur, le Jogger est une invitation à l’aventure. Avec ses 4,55 m de longueur, Dacia Jogger est le plus long des véhicules de la gamme Dacia. Des dimensions recherchées par les clients pour une polyvalence d’usage au quotidien.

Au Maroc, Dacia Jogger sera disponible avec le moteur Diesel Blue dCi 102 ch. L’offre de motorisations sera complétée par une version Hybrid 140 à la fin de l’année 2024.

Il sera commercialisé dès le 20 septembre à partir de 190 900 DH.

A partir du 12 juillet, les clients peuvent précommander leur véhicule sur le site dacia.ma.