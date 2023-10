Auto Nejma se repositionne sur le segment luxe de l’automobile au Maroc avec le lancement de la gamme 100% électrique. Pas moins de six nouveaux modèles sont désormais disponibles au Maroc couvrant une large gamme de véhicules électriques avec les SUV compact EQA et EQB, les berlines de luxe EQE et EQS ainsi que leur variantes SUV EQE SUV et EQS SUV.

Mercedes EQA

Proche du GLA, l’EQA 250 est un SUV compact à l’allure musclée qui promet 495 km d’autonomie. Pour atteindre cette performance, l’aérodynamisme a été entièrement conçu numériquement pour aboutir à une valeur Cx de 0,28, la haute qualité de la simulation numérique.

Equipé de série d’un connecteur Combo, le SUV électrique de Mercedes accepte jusqu’à 11 kW de puissance en courant alternatif pour un temps de charge de près de 5h30 heures. Sur une borne rapide, la puissance acceptée grimpe jusqu’à 100 kW en courant continu. La charge de 10 à 80 % prend alors 32 minutes environ.

La dotation en équipements est complète dès l’entrée en finition Electric Art : phares LED hautes performances, jantes alliage de 19 pouces, éclairage d’ambiance avec 64 couleurs, sièges confort avec soutien lombaire à quatre réglages, pack stationnement avec caméra….

La finition AMG Line se démarque avec un look résolument sportif et des équipements additionnels tels que la sellerie en cuir, le pack stationnement avec caméras panoramiques, le système de sonorisation Advanced, ou encore le toit ouvrant panoramique.

A partir de 619.000 DH et 696.000 DH pour la version AMG Line

Mercedes EQB 250

Version électrique du GLB, le Mercedes EQB est le seul SUV électrique de son segment à offrir 7 places. S’il hérite des mêmes proportions que son aîné thermique, il se distingue avec 5 cm de plus pour un empattement identique (2.89 m).

La version commercialisée au Maroc est l’EQB 250. équipé de deux roues motrices sur le train avant, son moteur développe une puissance de 140 kW (190 ch) et 385 Nm de couple pour une autonomie allant jusqu’à 473 kilomètres.

Les temps de charge sont de 5h 30min en courant alternatif (AC, de 0 à 100 %), avec une puissance de 11 kW maxi, et de seulement 32 minutes en courant continu (DC, de 10 à 80%) avec une puissance de 100 kW.

Côté style, il hérite d’une calandre Black panel avec étoile centrale typique de la gamme électrique et d’un bandeau lumineux à l’avant et à l’arrière. Des éléments propres aux modèles de la gamme EQ.

L’EQB est doté en série de phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs, du hayon EASY-PACK avec commande électrique de l’ouverture et de la fermeture, de jantes alliage de 19 pouces, de l’éclairage d’ambiance avec 64 couleurs, de sièges confort avec soutien lombaire à quatre réglages…

La finition AMG Line se démarque avec un look résolument sportif et des équipements additionnels tels que la sellerie en cuir, le pack stationnement avec caméras panoramiques, le système de sonorisation Advanced, ou encore le toit ouvrant panoramique.

A partir de 695.000 DH pour l’Electric Art et 726.000 DH pour la AMG Line

Mercedes EQE 350 +

La Mercedes EQE est l’équivalent 100 % électrique de la Classe E. Cette berline d’affaires qui se positionne face à la Tesla Model S et à la BMW i4 arbore une allure sportive et un air de petite limousine avec son profil de berline-coupé à la manière d’un CLS. Elle hérite de sa grande sœur des projecteurs incisifs, un bandeau lumineux arrière, des lignes sobres et fluides…

Compacte, elle est plus courte de 8 cm par rapport à la grande EQS (voir ci-dessous), elle affiche 4,95 m de longueur, 1,96 de largeur et 1,51 m en hauteur pour un empattement de 3,12 m. Son coffre se limite à 430 litres.

Sa batterie offre une capacité énergétique utile de 90 kWh, pour une autonomie allant jusqu’à 682 km.

La motorisation disponible est l’EQE 350+ qui embarque un moteur de 215 kW et 530 Nm intégré sur le train arrière à une batterie de 90 kWh.

Les temps de charge sont de 4h45 min en AC (de 0 à 100%) avec une puissance de 22 kW maxi, et de 32 minutes en DC (de 10 à 80%) avec une puissance de 170 kW.

Sans surprise, le design intérieur et l’équipement de la Mercedes EQE sont calqués sur ceux de l’EQS.

EQE 350 + est disponible à partir de 916.000 DH et 1.136.000 DH pour la version AMG Line.

Mercedes EQE SUV 350 +

Petit frère de l’imposant EQS SUV, le Mercedes EQE SUV s’apparente à une EQE berline surélevée. S’il se contente de cinq places, il conserve un grand niveau de confort et une abondance de luxe.

Le modèle profite de ses formes arrondies pour afficher un cx équivalent à celui des meilleures berlines ou coupés. Côté design, on retrouve la calandre Black Panel pleine, qui aura un effet piano black orné de l’étoile centrale sur la version Electric Art, et un motif étoilé plus moderne sur la finition AMG Line.

Avec sa propulsion modulaire, il propose une large gamme de puissances motrices totales maximales de 215 à 300 kW.

L’EQE SUV 350+ (215 kW à 300 kW), dispose d’un seul moteur aux roues arrière dont l’avantage est d’afficher la plus grande autonomie jusqu’à 596 kilomètres.

Les temps de charge sont de 4h 45 min en AC (de 0 à 100%) avec une puissance de 22 kW maxi, et de 32 mn en DC (de 10 à 80%) avec une puissance de 170 kW.

L’EQE SUV 350 + est décliné en deux finitions : Electric Art à partir de 1.016.000 DH et AMG Line à 1.216.000 DH.

Mercedes EQS

L’EQS est la première berline de luxe 100 % électrique de Mercedes-EQ. Vaisseau amiral de la gamme des berlines de la marque, l’EQS est la première berline de luxe 100 % électrique de Mercedes-EQ.

Ce modèle aux dimensions très généreuses (5,22 de long, 1,93 m de large) affiche un look à part dans son style très épuré et profilé. A l’intérieur, l’espace est royal et le confort exceptionnel. Un univers exclusif où l’on retrouve tout naturellement des équipements pour chouchouter ses passagers comme les sièges chauffants, ventilés et massants ou cet énorme écran, le MBUX Hyperscreen, prenant toute la largeur (141 cm !) de la planche de bord. La liste de ces équipements premium semble infinie.

Autre bon point : l’EQS s’offre le meilleur Cx de sa catégorie avec un coefficient de 0,20. Résultat : la berline de Mercedes s’offre une autonomie exceptionnelle et peut parcourir jusqu’à 785 km avec une seule charge et une puissance allant jusqu’à 385 kW.

L’EQS embarque une batterie d’une capacité de 108,4 kWh qui peut être rechargée de 10 à 80% sur un chargeur en courant continu de 200 kW. En courant alternatif, elle dispose d’un chargeur embarqué de 11 ou de 22 kW.

Les temps de charge sont de 5h30 min en AC (de 0 à 100%) avec une puissance de 22 kW maxi, et de seulement 32 minutes en DC (de 10 à 80%).

L’EQS est disponible en deux motorisations: le EQS 450+ et le EQS 580 4MATIC.

Prix sur demande