Avec le XC40 B3 Mild Hybrid, élégance, performances et respect de l’environnement cohabitent harmonieusement sous le toit d’un même véhicule. Ce SUV compact continue de séduire ceux et celles qui recherchent l’excellence en matière de design, de technologie et de confort.

Réservez votre essai

Le XC40 B3 Mild Hybrid séduit dès le premier regard avec son design racé et dynamique. Sa calandre verticale emblématique, encadrée par des phares effilés, capte immédiatement l’attention. Les passages de roues musclés et le capot plongeant renforcent son allure sportive. Avec ses dimensions compactes, ce véhicule impose sa personnalité et dégage une présence affirmée sur la route.

L’intérieur n’est pas en reste : l’ambiance est chaleureuse et raffinée avec l’utilisation de matériaux nobles comme le bois, l’aluminium et le cuir. Les inserts décoratifs minimalistes, typiquement scandinaves, ajoutent une touche de modernité, tandis que l’habitacle est conçu pour offrir un confort optimal avec des commandes intelligemment regroupées autour du conducteur. A noter également, une habitabilité généreuse tant à l’avant qu’à l’arrière.

Le XC40 B3 Mild Hybrid ne fait aucun compromis sur le confort et la technologie. Les sièges électriques pour le conducteur et le passager avant assurent un ajustement parfait pour chaque trajet. Le système d’entrée sans clé facilite l’accès, tandis que le hayon mains-libres intelligent rend le chargement du coffre, d’une capacité généreuse de 452 litres, très pratique. Les divers compartiments de rangement intelligents dans l’habitacle ajoutent à la commodité quotidienne en offrant des espaces dédiés pour les objets de tous les jours.

Performance et sobriété écologique

Sous le capot, le XC40 B3 Mild Hybrid est doté d’un moteur essence trois cylindres de 1.5L développant 163 ch, optimisé par un système d’électrification légère mild-hybrid 48V. Ce système offre des relances franches grâce au couple électrique disponible dès les bas régimes. De son côté, la boîte automatique à 7 rapports transmet la puissance aux roues avant avec douceur. Les performances dynamiques se combinent à une consommation de carburant réduite (7.1L/100km en consomation mixte), faisant de ce SUV un choix à la fois performant et respectueux de l’environnement.

Volvo a intégré dans le XC40 B3 Mild Hybrid ses systèmes d’aide à la conduite de dernière génération pour une sécurité et un confort accrus. Le système City Safety, capable de détecter les piétons, cyclistes et autres obstacles, est de série, tout comme l’aide au maintien dans la voie et la surveillance des angles morts. Ces technologies rendent chaque trajet plus serein, en ville comme sur autoroute, offrant une tranquillité d’esprit à tous les passagers.

Que ce soit au niveau de la sécurité, du confort, du design, de l’environnement ou du plaisir du conduite, XC40 B3 Mild Hybrid affiche une très longue liste d’équipements qui ne laisse rien au hasard.

A partir de 380.000 DH.

Réservez votre essai