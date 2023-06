Auto Nejma, représentant général de Mercedes-Benz au Maroc, a ouvert les portes de son flagship store.

Ce nouveau lieu, unique en son genre au Maroc, exprime la volonté d’Auto Nejma et de Mercedes-Benz d’offrir à leurs invités des expériences mémorables empreintes d’émotions, d’exclusivité et de raffinement, indique un communiqué d’Auto Nejma.

Bénéficiant d’un emplacement exceptionnel sur un terrain de 2.000 m2, le nouveau vaisseau compte plus de 4.000 m2 de surface couverte et s’articule sur 5 niveaux : deux sous-sols abritant un parking et des aires de préparation et services rapides ainsi que deux niveaux d’exposition et réception clientèle.

Quant au rooftop, il accueillera un espace de restauration gastronomique avec une vue imprenable sur l’océan et ce pour une expérience client unique.

Le nouveau site répond aux dernières normes de distribution progressivement implémentées à travers le monde et dénommées MAR20XX (Markenauftritt Retail), faisant la part belle à l’audiovisuel et mettant un accent particulier sur la digitalisation du parcours client et l’enchantement que ce dernier doit lui procurer.

En plus des modèles Mercedes-Benz, seront exposés dans cet écrin luxueux, les autres marques du groupe à savoir Mercedes-AMG- la marque performance, Mercedes-Maybach- la marque grand luxe et Mercedes-EQ- la marque 100% électrique.

À un moment où la distribution automobile est en pleine mutation, ce lieu d’exception vient accompagner la stratégie de montée en gamme du premium vers le luxe de Mercedes-Benz.

Chaque détail a été méticuleusement pensé pour éveiller les sens des hôtes et captiver leur imagination. Au-delà d’un simple espace d’exposition, ce store se veut être également un espace vivant au travers d’une programmation culturelle annuelle autour du monde des arts de la musique.

Pour servir ses hôtes les plus exigeants, une cinquantaine de collaborateurs qualifiés ont été sélectionnés et formés selon les standards les plus exigeants du luxe pour y officier. Cette formation est en cours de déploiement à l’ensemble du réseau Auto Nejma pour offrir une expérience similaire partout au Maroc.

Créée en 1963 par la famille Hakam, Auto Nejma Maroc importe et commercialise des véhicules, pièces de rechange et accessoires automobiles. Partenaire de Mercedes-Benz depuis plus de 60 ans, Auto Nejma est synonyme de luxe et de raffinement dans un secteur en profonde mutation.

Proposant la totalité des lignes produits de la marque Mercedes-Benz à savoir les véhicules de tourisme, l’utilitaire léger, les camions, bus et autocars, Auto Nejma compte plus de 500 collaborateurs et dispose d’un réseau de 6 succursales propres couvrant la totalité du Royaume.