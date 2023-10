Peugeot a levé le voile sur le très attendu lifting de son SUV le 2008, deuxième modèle à adopter la nouvelle signature lumineuse identitaire de la marque. Un restylage bienvenu pour ce modèle phare de la marque.

Intelligent et élégant, ce nouveau 2008 se dote des dernières technologies d’aide à la conduite et franchit une nouvelle étape en matière de design et de technologie, mais aussi en performances.

Côté look, ce nouveau 2008 affiche une silhouette robuste et fluide et une garde au sol surélevée. La face avant a été remodelée avec une calandre élargie, soulignée de barrettes verticales et où trône le nouveau logo.

Le SUV adopte la nouvelle signature lumineuse de la marque inaugurée sur la 508. Des projecteurs full LED arborent trois longues griffes lumineuses à l’avant, tandis que l’arrière se pare de trois griffes LED, créant ainsi une signature lumineuse distinctive raffinée.

A l’intérieur, le i-Cockpit® 3D s’enrichit d’un écran central 10 pouces haute définition. L’ergonomie a été repensée pour plus de confort. Le levier de vitesse a ainsi cédé sa place à un sélecteur placé sur la console centrale, avec pour résultat de libérer de l’espace entre le conducteur et le passager avant.

Une version milieu de gamme dès l’entrée de gamme

Le nouveau Peugeot 2008 se distingue également par l’utilisation de matériaux haut de gamme et l’intégration de nouvelles technologies embarquées très pratiques telles que la connectivité embarquée Mirror Screen.

L’habitabilité, point fort de ce modèle avec ses 4,30 m, reste l’une des meilleures de sa catégorie tandis que le coffre peut accueillir un volume de 434 litres.

Chaque détail a été pensé pour offrir une excellence et un confort inégalés, du toit ouvrant au volant compact. Réputé déjà pour son excellente tenue de route, ce tout nouveau modèle promet une expérience de conduite inédite.

Sous le capot, on retrouve un 1.5 litre Blue HDi de 130 chevaux. Associé à une boite auto à 8 vitesses, il a l’avantage d’être économe avec une consommation mixte annoncée de 4,8 l/100km.

Le New SUV 2008 propose une gamme simple qui se décline en 2 versions : Allure et GT.

ALLURE : une version milieu de gamme dès l’entrée de gamme avec une dotation en équipements riche avec l’écran tactile 10p, combiné numérique et phares full LED.

GT : la version haut de gamme offre davantage de style et de technologie avec notamment, les jantes en alliage diamantées 18p, le toit ouvrant, le combiné numérique 3D et le Visiopark2 qui comprend deux caméras grand angle à 180 qui permettent de reconstruire une vue aérienne à 360.

Tarifs : 339.000 DH pour la version Allure et 379.000 DH pour la GT.