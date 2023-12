Depuis son lancement au Maroc l’été dernier, la Citroën C4 X connait un joli succès. La raison ? Un style séduisant à la croisée des segments, mi-berline, mi-SUV, de bonnes performances et un confort inégalé.

Réservez votre essai



La C4 X, c’est d’abord un style à part. Sa silhouette fluide évoque à première vue une berline aux proportions équilibrées à qui on a injecté une touche de SUV à travers son capot plongeant, sa garde au sol élevée (15,6 cm), ses passages de roues marqués et ses protections en bas de caisse. Sans oublier ses élargisseurs d’ailes et ses jantes de 16 à 17 pouces qui renforcent son caractère dynamique.

Côté face, on retrouve la nouvelle identité de la marque avec sa calandre en forme de trapèze inversé. Ses chevrons en V laissent place à un effet 3D des plus réussis, les projecteurs effilés à LED et la prise d’air généreuse parachèvent ce style moderne et racé pour créer une silhouette de fastback bien campée.

Si la nouvelle C4 X séduit par son look, elle impressionne autant par son habitabilité. Avec ses 4,60 m de long (la C4X gagne 24 cm de longueur par rapport à la C4) et son empattement rallongé de 7 cm, elle offre un espace généreux pour ses occupants. Le coffre au seuil de chargement dégagé, peut accueillir jusqu’à 510 litres de bagages. Et ce n’est pas tout, un espace additionnel sous le plancher du coffre permet de transporter des objets ou bagages supplémentaires.

Réservez votre essai



À bord, la planche de bord épurée arbore un combiné d’instrumentation numérique dernière génération de 5,5 pouces et un grand écran tactile de 10 pouces. On retrouve le système My Citroën Play qui permet de retrouver les applications préférées de son smartphone. On apprécie également les sièges Advanced Confort, une des signatures de Citroën en matière de confort.

Autre confort, celui fourni par la suspension à butées hydrauliques progressives qui permet d’absorber les irrégularités de la route et qui donne un effet “tapis volant” aux passagers.

Côté conduite, la C4 X reste irréprochable, grâce notamment à la plateforme EMP2, qui lui assure un grand dynamisme et une bonne tenue de route. Sous le capot officie le diesel 1.5 Blue HDI de 131 ch associé à la fameuse boite automatique EAT8 à 8 rapports. Un moteur qui a l’avantage d’offrir de belles performances tout en étant économe avec une consommation moyenne de moins de 5 l/100 km.

Disponible à partir de 264 900 DH en deux finitions, Feel et Shine, la Citroën C4 X a tout pour séduire une clientèle à la recherche d’un véhicule polyvalent au style à part.

Réservez votre essai