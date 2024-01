Un an après son arrivée au Maroc, la marque Cupra étoffe son offre avec un nouveau modèle très sportif. Il s’agit du Cupra Ateca, un SUV puissant doté d’un moteur de 300 chevaux pour le plaisir de la conduite.

Il s’agit du premier anniversaire de Cupra au Maroc. Et pour marquer le coup quoi de mieux que de lancer un nouveau véhicule, incarnant, une fois encore, l’esprit Cupra qui allie performance et plaisir de conduite. Après Formentor et Leon, les amateurs de belles voitures pourront découvrir le Cupra Ateca, un SUV sportif à la motorisation puissante.

Avec un look classique, mais efficace, ce troisième modèle Cupra, désormais disponible au Maroc, se veut de séduire une clientèle en quête d’expérience de conduite exceptionnelle en profitant du confort, de performance et d’innovations fonctionnelles. C’est la promesse du Cupra Ateca.

« Une motorisation à 300 chevaux, quatre roues motrices, couplée à une boite DSG 7 rapports, le Cupra Ateca est un modèle surperformant, un modèle qui va faire plaisir aux amateurs de puissance et de sensations », nous a déclaré Adel Zerrouk, Directeur de la marque Cupra, en marge de la conférence de presse de présentation de ce véhicule, organisée, jeudi 18 janvier 2024, à Casablanca.

Ce SUV marie avec audace puissance, style et technologie. Sous le capot, Ateca cache un moteur 2.0L TSI de 300 chevaux, une véritable prouesse d’ingénierie. Couplé à une transmission DSG à sept rapports et à la transmission intégrale 4Drive, il offre des performances exceptionnelles et un comportement dynamique sur toutes les routes.

Le mariage de son poids contenu, de son moteur performant et du launch control permet à la Cupra Ateca d’atteindre 100 km/h en seulement 4,9 secondes, avec une vitesse de pointe de 250 km/h. Une réactivité exceptionnelle qui place ce modèle au sommet des SUV hautes performances.

En option, la finition VZ de l’Ateca promet une expérience de conduite ultime avec le système d’échappement Akrapovič, offrant un son distinctif et une performance optimale, et les freins Brembo qui assurent un contrôle optimal et une puissance de freinage exceptionnelle.

Côté design, ce SUV joue la carte de sobriété et l’élégance. À l’intérieur, l’habillage en cuir apporte une touche de raffinent. L’écran tactile de 9,2 pouces, lui, propulse la connectivité à un niveau supérieur. À l’avant-garde de la technologie, la Cupra Ateca VZ est équipée du Digital Cockpit, un tableau de bord entièrement numérique offrant une interface utilisateur moderne et personnalisable. De plus, le véhicule est doté d’un chargeur à induction intégré, permettant une recharge sans fil pratique pour vos appareils électroniques.

Sur la sécurité, l’Ateca ne lésine pas non plus sur les moyens avec des systèmes sophistiqués comme le Front Assist, un système d’assistance au freinage d’urgence qui détecte les obstacles potentiels sur la route. Ce dispositif peut intervenir pour éviter une collision ou en réduire la gravité.

Il y a également, l’Adaptive Cruise Control (ACC) ajuste automatiquement la vitesse du véhicule en fonction de la circulation, offrant un confort supplémentaire lors des longs trajets tout en maintenant une distance de sécurité par rapport aux véhicules précédents. Ces fonctionnalités garantissent une conduite plus sûre, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire aux conducteurs.

La CUPRA ATECA VZ est désormais disponible chez le réseau de concessionnaires CUPRA à travers le Maroc au tarif de lancement de 473.900 dirhams hors frais.