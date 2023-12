Trois modèles lancés sur le marché marocain en l’espace de deux mois : deux SUV et une citadine et des motorisations essence ou électrique. Décidément, le groupe chinois, également propriétaire de Volvo, a décidé de sortir le grand jeu pour séduire les Marocains avec des arguments convaincants. Exemple avec le Coolray, un SUV aux nombreux atouts

Une face avant musclée, des rappels carbones, un extracteur d’air et une double sortie d’échappements à l’arrière… D’emblée le Geely Coolray en impose avec ses 4,38 m de long et 1,80 m de large et son design audacieux : phares à LED étirés, grande calandre en noir diamant et un pare-chocs doté de prises d’air apparentes… Résultat : un SUV à fière allure au caractère agressif et sportif bien trempé.

Le profil latéral du Coolray est tout aussi captivant avec une ligne de caractère forte partant de l’aile avant et se divisant en deux : une ligne de ceinture relevée et une ligne de porte descendante du crossover.

À l’intérieur, une double dalle numérique incurvée de plus de 22’’ propose toutes les fonctionnalités pour la gestion du véhicule de façon intuitive, à la vitesse grand V puisque couplée à un processeur multitâches « 8-Core » de dernière génération. En termes de confort, le Geely Coolray offre de série sur tous les niveaux de finition un intérieur cuir vegan, une climatisation automatique, 4 lèves vitres électriques et toute la connectivité USB et prise 12v. Les matériaux sont de qualité et l’assemblage soigné.

Pour ce qui est de l’habitabilité, le SUV offre un espace généreux à l’avant comme à l’arrière, à ses passagers, mais aussi leurs bagages, avec un volume de coffre de 330 litres.

Des options très pratiques

A noter que le SUV propose plusieurs options très pratiques tels que la détection des angles morts, les rétroviseurs rabattables électriquement, l’accès et le démarrage sans clé, la caméra 360°, le Park assist, ou encore les lumières d’ambiance.

Côté moteur, un bloc essence de dernière génération couplé à une boîte à double embrayage 7 rapports, délivre 174ch et 290Nm de couple qui lui permettent de parcourir le 0 à 100 km/h en 7,6 secondes pour une consommation mixte de 5,8l/100km. La boite de vitesse 7 rapports à double embrayage humide offre le confort de l’automatique tout en gardant la réactivité d’une boite manuelle. On retrouve également les fonctions de réglage des 4 modes de conduite .

La tenue de route reste irréprochable pour ce SUV, aidé en cela d’un châssis pour une liaison au sol parfaite et une sécurité aux standards les plus exigeants. Basé sur la plateforme de dernière génération BMA du groupe Geely, le véhicule bénéficie du savoir-faire de plus de 100 experts internationaux. Résultat : la liaison au sol optimisée permet un bon compromis entre le confort d’un SUV et le dynamisme d’une berline.

Le Geely Coolray est proposé pour son lancement à 245.000 DH. Cerise sur le gâteau, le modèle est garanti 6 ans ou 200.000 km

