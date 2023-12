Univers Motors, importateur et distributeur exclusif de Honda au Maroc, a dévoilé récemment la sixième génération du CR-V e:HEV Full Hybrid 2024, le SUV best-seller de la marque. Polyvalent, performant et économe, ce nouveau modèle au caractère bien trempé, s’est donné tous les atouts pour figurer en bonne place dans la catégorie des SUV premium.

Côté style, le CR-V e:HEV 2024 présente un look robuste et sophistiqué. Plus long et plus large que son prédécesseur, il affiche des proportions sportives, soulignées par une ligne de toit élégante, une posture nettement plus large et un long capot. Le bouclier est imposant avec une nouvelle grille de calandre distinctive et des phares à diodes électroluminescentes. L’arrière du CR-V e:HEV présente quant à lui un nouveau design de feux arrière verticaux à diodes électroluminescentes.

A l’intérieur, l’habitacle est spacieux, les finitions soignées avec des matériaux de qualité soulignant le caractère haut de gamme du modèle. Plus technologique aussi, avec notamment des indicateurs numériques de série et des écrans plus grands.

Le tableau de bord est rehaussé d’une maille métallique en nid d’abeille créant une ligne de séparation visuelle entre le système audio, les affichages d’information et les commandes de climatisation pour un aspect épuré et harmonieux de la planche de bord. Par ailleurs, le tout nouveau CR-V e:HEV est équipé de la climatisation automatique i-Dual Zone, qui permet, ainsi qu’au passager avant, de régler la température de son choix.

De nombreuses mesures de réduction du bruit, dont l’annulation active du bruit (ANC), contribuent à minimiser l’intrusion du bruit dans l’habitacle pour une conduite plus silencieuse et premium.

Le confort du le CR-V e:HEV a été nettement amélioré. Ses sièges en cuir avec des perforations et à l’assise très confortable, permettent au conducteur de disposer de 8 réglages électriques et de 4 réglages pour le passager avant. Pour les passagers, l’espace généreux à toutes les rangées fait de l’intérieur du CR-V e:HEV un véhicule agréable à vivre.

Le CR-V est proposé avec une motorisation hybride intégrale (e:HEV), équipée d’un moteur à injection directe et cycle Atkinson de 2.0 litres, secondé de deux moteurs électriques, le tout offrant une puissance de 204 chevaux et un couple moteur maximal de 335 Nm à 2000 tr/min. Cette motorisation renforce l’efficacité, tout en permettant une économie de carburant, avec une consommation de 5.1L/100 Km.

Pour cela, le SUV possède l’un des groupes motopropulseurs hybrides les plus avancés du marché. Un système hybride à recharge automatique qui offre une efficacité intelligente et une puissance accrue.

Pas besoin de le brancher, la recharge étant assurée par le moteur qui entraîne un moteur générateur complété par un système de freinage régénératif, ce qui permet d’étendre l’autonomie électrique. Lorsque la batterie est entièrement rechargée et que le réservoir de carburant est plein, vous pouvez parcourir jusqu’à 1 160 km environ sans devoir vous arrêter.

A noter enfin, que le Honda CR-V e:HEV embarque les dernières technologies d’assistance à la conduite et de sécurité passive et active comme un système à caméra unique qui détecte une vue plus large de la route et qui est capable d’identifier plus rapidement et plus précisément les autres véhicules pour rendre la conduite à la fois plus facile et plus sûre.

Le tout nouveau CR-V e:HEV est disponible en 5 coloris à partir de 504.000 DH.