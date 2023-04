La Peugeot E-Racing Cup, une expérience immersive de simulation de course automobile, a été organisée dans les showrooms Peugeot de cinq villes du Maroc. L’évènement a connu un grand succès auprès des passionnés de eSport automobile.

Peugeot a organisé un évènement inédit au Maroc, la Peugeot E-Racing Cup. Il s’agit d’une compétition de simulation de course automobile qui s’est déroulée dans les showrooms de la marque dans cinq villes, à savoir: Agadir, Marrakech, Rabat, Tanger et Casablanca, du 22 mars au 14 avril 2023.

Cette compétition a été une opportunité pour les passionnés du eSport automobile de vivre une expérience immersive à bord d’un véhicule Peugeot sur simulateur GT.

Les participants ont ainsi eu l’opportunité de ressentir les sensations de la course automobile, de tester leur agilité, leur vitesse, leur dextérité et de se mesurer à eux-mêmes. Les simulateurs GT utilisés dans cette compétition sont équipés de volants, de pédales et de sièges de course, offrant une sensation de conduite réaliste.

Les participants ont également pu ressentir les accélérations, les freinages, les virages et les chocs, comme s’ils conduisaient une vraie voiture de course. Les compétitions de simulation de course automobile ont permis à ces passionnés de sport automobile de s’améliorer et de repousser leurs limites.

Lire aussi: Peugeot lance son showroom numérique, une première au Maroc

Les 16 finalistes sélectionnés ont participé à la finale qui a eu lieu au showroom Peugeot de Casablanca El Massira. Le grand gagnant est Hamza Mennane, qui a remporté le premier prix de 15.000 dirhams. Le deuxième prix de 10.000 dirhams a été attribué à Reda Hsaine, tandis que le troisième prix de 5.000 dirhams a été remporté par Achraf Fariat.

Les participants ont été ravis de concourir dans cette compétition de simulation de course automobile, qui leur a permis de vivre une expérience exceptionnelle et réaliste, et de tester leurs compétences en tant que pilotes virtuels.

La Peugeot E-Racing Cup a été un grand succès, Bravo à tous les participants et félicitations aux gagnants.