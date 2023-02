«Paroles d’Experts» de Faïçal Tadlaoui: les défis de l’imprimerie à l’ère du digital

A l’heure du tout digital, l’imprimerie est-elle encore un secteur compétitif? Eléments de réponses avec Anas Chraïbi, directeur et co-fondateur de Direct Print, et Ali Benchekroun, directeur commercial de l’entreprise.

Créé en 1990 par deux amis d’enfance, Younes Benchekroun et Anas Chraïbi, Direct Print s’est d’abord spécialisé en infographie et traitement des fichiers. Depuis, la société s’est développée tout en répondant aux enjeux du secteur face à la digitalisation croissante.

«Le digital a révolutionné le monde et nous y avons participé en amenant au Maroc les dernières technologies. Avant, il fallait 15 jours pour produire une page, aujourd’hui seulement deux heures. Ce système de digitalisation a démocratisé l’imprimerie et on a vu au Maroc émerger un certain nombre de magazines, journaux…», explique Anas Chraïbi, directeur de Direct Print.

Forte d’une centaine de salariés, l’entreprise a su s’adapter aux défis de la digitalisation en se concentrant sur les marchés porteurs. «L’imprimé ne véhicule plus l’information, on l’a sur nos portables. Aujourd’hui, il faut quelque chose que les gens veulent garder, donc soit un objet très beau, soit qu’il serve à emballer une nourriture ou un produit. On est passé de l’imprimé qui véhicule de l’information à l’imprimé objet en lui-même», poursuit le directeur de Direct Print.

Ainsi, l’entreprise accroît sa position dans l’impression de beaux livres, catalogues, rapports et se dirige davantage vers le packaging et l’étiquette adhésive, pour des produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, etc. «C’est un besoin qui existera toujours, il faut bien protéger les produits», commente Ali Benchekroun, directeur commercial, mentionnant également l’importance des étiquettes adhésives présentes un peu partout.

Même à l’ère du digital, l’impression continue d’accompagner notre quotidien dans tous les domaines. «On ne se rend pas forcément compte mais l’impression, il y en a partout», ajoute Ali Benchekroun. L’entreprise ambitionne ainsi de développer la production locale et vise même l’exportation. «Le Sud peut se développer par lui-même, nous en avons les moyens et la technologie», souligne Anas Chraïbi.

Direct Print accorde également un intérêt primordial à l’écologie et à l’adoption de modes de production responsables. Le site à Mohammedia se compose de 454 panneaux solaires photovoltaïques, soit une économie d’environ 304 tonnes de CO2 (=7000 arbres). La majorité des encres et des colles sont à bases végétales ou aqueuses et Direct Print propose une gamme de papiers recyclés.

