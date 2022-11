Dans cette émission Faïçal Tadlaoui reçoit Kawthar et Malik Bouachrine, fondateurs de Koding Schools, plateforme technologique innovante et véritable manuel digital de programmation informatique à destination des écoles qui désirent ouvrir les portes du monde numérique à leurs élèves.

L’enseignement des sciences de l’informatique comprend l’étude des ordinateurs (et leurs composants matériels et logiciels), de la logique algorithmique et de son implémentation en programmes informatiques ainsi que l’impact de ces technologies et de leur usage sur notre société. Ce sont les éléments fondamentaux de l’éducation digitale pour Koding Schools qui propose aux écoles les méthodes et outils d’enseignement de cet univers qui s’articule autour d’un nouveau langage universel, le « coding » ou programmation informatique.

Les bénéfices de l’enseignement de la programmation informatique et de l’éducation digitale dès le primaire sont multiples. On retrouve tout d’abord le développement de compétences personnelles (« Soft Skills ») et académiques (« Hard Skills »). Les élèves bénéficiant de ce type d’enseignement développent de meilleures capacités de résolution de problèmes (Brown & Brown, 2020; Salehi et al., 2020) et de planification (Arfé et al., 2020). Ils développent leur capacité à résoudre des problèmes en organisant leur pensée de façon structurée.

Ces élèves ont une meilleure compréhension du monde digital. Ils comprennent et exploitent mieux l’environnement technologique qui les entoure, conscients des dangers liés à leur mauvais usage. Ils deviennent responsables de leur consommation quotidienne des écrans.

Enfin, la méthode assure de meilleures perspectives d’avenir. Ces élèves ont plus de chances d’intégrer de meilleures universités, une meilleure employabilité et une moyenne de salaires plus élevée (Hanson & Slaughter, 2016; Nager & Atkinson, 2016).

Politiques d’éducation numérique

Reste la question de savoir comment offrir cet enseignement au plus grand nombre et dès le plus jeune âge. Réponse : nécessairement par l’école. Bien qu’à l’échelle mondiale les gouvernements et les politiques d’éducation numérique sont à des niveaux de maturité différents, le goulot d’étranglement commun à tous se situe au niveau de la formation des enseignants et la disponibilité d’un programme scolaire riche et innovant.

Dans cette optique, Koding Schools accompagne les écoles désirant être à la pointe de l’enseignement numérique en offrant : un curriculum complet, riche et évolutif, déployable immédiatement à tous les niveaux du cycle primaire et une formation progressive de l’enseignant qui lui permet de dispenser des cours dès la première semaine, et ce même sans avoir de notions informatiques.

Manuel scolaire digital

La plateforme technologique en ligne de Koding Schools, regroupe l’ensemble de ces ressources et outils pédagogiques (en arabe, français et anglais). Elle est assimilable à un manuel scolaire digital pouvant être ajouté à la liste des fournitures scolaires. En quelques mois seulement de nombreux établissements l’ont déjà intégré à leur programme scolaire.

Koding Schools mène de plus un projet de formation et d’accompagnement de 50 écoles dans le monde rural dans le cadre de l’initiative RSE d’un grand acteur national. 65 enseignants, dont 90% n’ont aucune formation informatique préalable, sont ainsi formés en continu et dispensent ces cours à 800 élèves qui font preuve d’enthousiasme et de créativité.

Pour les élèves de 7 à 15 ans n’intégrant pas ce programme d’enseignement, les parents ont toujours la possibilité de les inscrire aux classes hebdomadaires en ligne de Koding Kids qui offre la même approche pédagogique sous forme d’activité extrascolaire.

