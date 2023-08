RME, MRE, MDM…Ces appellations qui ont évolué au fil du temps désignent nos compatriotes installés à l’étranger. Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Quels sont leurs rapports avec leur pays d’origine ? Autant de questions abordées dans cette émission et pour y répondre, qui mieux que Driss El Yazami, président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME).

“On dénombre quelque 5 millions de Marocains du monde d’après le ministère des Affaires étrangères”, précise en préambule Driss El Yazami. Un chiffre confirmé en avril 2022, par une enquête du Conseil économique, social et environnemental (CESE) qui estimait à 5,1 millions de Marocaines et de Marocains officiellement enregistrés auprès des consulats du Royaume à l’étranger, soit environ 15% de la population marocaine.

En rajoutant ceux qui sont nés au Maroc et se sont expatriés, ainsi que les nationaux ou binationaux nés et résidant à l’étranger dont au moins un parent est marocain, ce chiffre grimpe à plus de 6 millions de personnes. On rencontre aujourd’hui des Marocains installés dans plus de 100 pays, dont 89 % en Europe. Autre info intéressante de cette enquête : près de 60% desMDM ont entre 15 et 39 ans. La part des plus de 60 ans se situe en deçà de 4%.

Une population jeune, dynamique et féminine confirme El Yazami qui révèle un phénomène nouveau : la moitié de cette communauté est constituée de femmes. De plus en plus de Marocaines prennent en effet l’initiative d’immigrer seules, alors que jusque-là elles rejoignaient leur mari dans le cadre du regroupement familial.

Autre constat : le niveau socio-culturel de nos MDM s’est amélioré et le niveau d’instruction plus élevé comparé à la moyenne de la population du Maroc avec 1 jeune sur 5 au niveau Bac+6.

Les clichés persistent encore

Reste que les clichés ont la vie dure, s’étonne El Yazami, comme la voiture surchargée sortant du bateau au port de Tanger. Les images classiques et anciennes sont encore dans beaucoup d’esprits, même dans la presse marocaine qui use et abuse de ces clichés. Heureusement les choses évoluent rapidement et la Coupe du monde a aidé à faire bouger les mentalités. “Je vous rappelle que nous avions 5 nationalités dans cette équipe du Maroc”, souligne El Yazami qui a été marqué par “le rôle des mamans sur le terrain, une première dans le foot mondial”.

Parmi les autres sujets abordés, celui des transferts qui ont atteint en juin dernier près de 55,3 milliards de dirhams (MMDH), contre 48,57 MMDH un an auparavant, selon L’Office des Changes. Soit une hausse de 14 % (+6,75 MMDH) par rapport à juin 2022 qui a été une année record.

“L’argent des migrants envoyé à travers le monde représente trois fois l’aide au développement”, confirme le président du CCME. Et ce phénomène va probablement continuer, prédit-il, car l’émigration va continuer à se maintenir.

La culture pour rapprocher tout le monde

Quid alors des jeunes générations ? “Nous devons tenir compte de la double appartenance surtout chez les jeunes”, souligne Driss El Yazami, la plupart de ces jeunes veulent construire leur avenir dans le pays où ils sont nés, ont grandi et se sont intégrés.

“Une partie de ces compétences revient au pays et s’insère avec plus ou moins de bonheur”, remarque-t-il. La démarche est parfois semée d’embûches, mais très souvent, ces jeunes qui ont fait ce pari, décrochent des postes élevés.

Le Maroc a une politique assez bonne en matière d’émigration, même s’il faut la réévaluer. Reste à savoir ce qui adviendra des rapports avec les nouvelles générations. Pour cela, le CCM mise sur la culture pour rapprocher ces jeunes avec le pays et souhaite transmettre les cultures marocaines vers la diaspora et faire connaître au Maroc les différents talents des MDM. Un programme qui a débuté par l’édition d’une anthologie, “Ecritures féminines d’ailleurs” (Edition Le Fennec), un coffret qui rassemble sept autrices marocaines issues de l’immigration. La culture vecteur de rassemblement, finalement…