Le coaching est devenu tendance, tout le monde s’y met même les enfants. Mais dans cette course au bien-être, les dérives sont nombreuses tout comme les pseudos coachs qui pullulent sur la toile. Pour y voir plus clair, deux invités : Laila Naim, professeur chercheur en sociologie comportementale et Tarik Lemilih, coach fitness et bien-être.

Développement personnel ou professionnel, le coaching a envahi notre quotidien à tel point qu’on le retrouve partout : coaching sportif, de vie, professionnel, en nutrition, en déco et même coaching amoureux ou coaching linkedin…

Au Maroc, le coaching professionnel est particulièrement demandé, en raison de la nécessité pour les entreprises de former et de motiver leurs employés, d’améliorer leur performance et leur productivité, et de gérer les conflits et les changements.

Le coaching personnel est également en forte croissance, car de plus en plus de personnes cherchent à se réaliser pleinement, à prendre leur vie en main, à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, et à surmonter leurs peurs et leurs blocages.

Le phénomène s’est accéléré depuis le covid avec une prise de conscience pour prendre soin de soi. Mais cette course au bien-être a aussi ses revers et l’on confond souvent un coach avec un psychothérapeute, un conseiller ou un formateur…

La différence essentielle entre un coach et un psychothérapeute réside dans la formation, souligne Laila Naim, mais aussi dans l’approche et la cible.

On pourrait comparer le coach à un « motivateur » privé. Un peu comme si on disposait de son propre entraîneur sportif, mais pour sa réussite professionnelle ou personnelle. En résumé, l’objectif du coach est d’aider son client à définir clairement ses objectifs, à établir des stratégies concrètes pour les atteindre et à se fixer pour cela un but à atteindre.

“ C’est partir d’un point A pour aller à un point B”, explique notre coach sportif Tarik Lemilih, “c’est un contrat passé entre le coach et son client”. Comme un entraîneur sportif, un coach peut suggérer des stratégies, motiver ses joueurs, exiger le meilleur de chacun d’eux.

La relation de confiance et la « complicité » avec le coach sont essentielles, rappellent nos invités.

Un bon coach ne donne pas de conseils à son client, ne lui propose pas de solutions et ne l’influence pas, mais il va l’aider à découvrir ses propres ressources, souvent insoupçonnées, et à en tirer le meilleur parti.

Alors comment reconnaître un bon coach ? N’hésitez pas à consulter des gens autour de vous et à demander des références, soulignent enfin nos invités qui rappellent que les arnaques sont nombreuses, surtout sur la Toile.

