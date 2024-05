Depuis sa création en 1991, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) s’efforce de promouvoir des investissements durables et d’encourager les réformes structurelles pour soutenir les pays en transition vers des économies de marché. Invité de l’émission, Antoine Sallé de Chou, Directeur de la BERD pour le Maroc, qui nous explique les initiatives et les projets phares de la banque européenne.

Depuis plus de trois décennies, la BERD s’est imposée comme un acteur clé dans le financement de projets visant à renforcer les économies de ses pays membres. Créée à l’origine pour aider les pays d’Europe centrale et orientale à passer de l’économie planifiée à l’économie de marché, la banque européenne a depuis étendu son mandat à d’autres régions. Sont concernés aujourd’hui, l’Asie centrale, la Méditerranée méridionale et orientale, ainsi que l’Afrique subsaharienne, comme l’explique Antoine Sallé de Chou: «Notre mission est de soutenir les réformes économiques et de promouvoir une gouvernance transparente pour construire des économies résilientes.»

L’un des principaux objectifs de la BERD est de promouvoir des pratiques durables et de réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers ses projets. L’initiative Green Economy Transition (GET) est emblématique de cet engagement. Antoine Sallé de Chou précise: «Nous investissons dans des projets verts qui bénéficient à l’environnement et stimulent l’économie locale. Nos investissements couvrent les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la gestion des ressources naturelles». La BERD a ainsi financé plus de 200 projets verts, permettant de réduire les émissions de CO2 de plusieurs millions de tonnes.

Stratégie et marchés cibles

La BERD adopte une stratégie de différenciation en se concentrant sur des secteurs clés où son impact peut être le plus significatif. «Nous nous focalisons sur le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), l’amélioration des infrastructures de transport, et la promotion de l’égalité des sexes et de l’inclusion sociale», précise Antoine Sallé de Chou. Les projets de la BERD touchent divers secteurs économiques, incluant la modernisation des réseaux ferroviaires, la construction de routes, et le développement des ports maritimes, visant à améliorer la connectivité régionale et à réduire les coûts de transport.

Les PME jouent un rôle crucial dans l’économie, et la BERD leur offre des financements et des conseils pour se développer, innover et accéder à de nouveaux marchés. «Notre programme de soutien aux PME a permis la création de milliers d’emplois et a stimulé l’innovation dans des secteurs clés tels que la technologie et l’agriculture», ajoute Antoine Sallé de Chou.

Capacité de personnalisation et perspectives d’avenir

La capacité de la BERD à offrir des solutions personnalisées adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet est un autre facteur de son succès. «Nous travaillons étroitement avec nos partenaires locaux pour comprendre leurs besoins et fournir des solutions sur mesure», souligne Antoine Sallé de Chou. Cette approche permet à la BERD de répondre efficacement aux défis économiques et environnementaux.

Optimiste quant à l’avenir, la BERD prévoit d’intensifier ses efforts dans les secteurs de l’énergie verte et de l’innovation technologique. Antoine Sallé de Chou explique: «Nous visons à renforcer nos partenariats avec les gouvernements locaux et les institutions internationales pour maximiser l’impact de nos investissements.»

Les projets de la BERD ont un impact significatif sur les économies locales. Par exemple, dans le cadre de l’initiative GET, la BERD a financé des projets qui ont permis de réduire les émissions de CO2 de plusieurs millions de tonnes. Le soutien aux PME a également permis la création de milliers d’emplois et a stimulé l’innovation dans des secteurs clés tels que la technologie et l’agriculture.

Un autre exemple est le projet de modernisation du réseau ferroviaire en Ouzbékistan qui a amélioré la connectivité régionale et réduit les coûts de transport. De plus, les initiatives de la BERD pour promouvoir l’inclusion ont aidé à autonomiser des milliers de femmes entrepreneurs à travers des programmes de formation et de financement.

Malgré ses nombreux succès, la BERD fait face à des défis significatifs, notamment en matière de stabilité politique dans certaines régions et de changements climatiques. La banque doit également naviguer dans un environnement économique mondial en constante évolution, marqué par des tensions commerciales et des incertitudes géopolitiques.

Pour l’avenir, l’institution européenne prévoit d’intensifier ses efforts dans les secteurs de l’énergie verte et de l’innovation technologique. Elle vise également à renforcer ses partenariats avec les gouvernements locaux et les institutions internationales pour maximiser l’impact de ses investissements.