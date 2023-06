Rencontre avec Thomas Dournon, Risk and Compliance Manager chez Square Facts, invité de “Paroles d’Experts” de Faïçal Tadlaoui.

Recourir à une entreprise spécialisée en gestion des risques et conformité (compliance) réduit les risques de fraude et de mauvaise gouvernance. Aujourd’hui, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur, doivent s’assurer de la conformité de leurs activités et partenariats. Cette nécessité est encore plus cruciale avec la mondialisation des transactions, les changements fréquents des cadres juridiques et réglementaires, et l’importance croissante accordée à l’intégrité morale et éthique.

Depuis une quinzaine d’années, Square Facts, filiale du groupe iCOVER, conçoit et développe des solutions de gestion des risques et de conformité, conformément aux réglementations internationales et aux exigences de protection des données.

« Quand on parle de compliance, on a tendance à penser au monde financier, car c’est dans ce secteur que ce métier s’est développé historiquement. Aujourd’hui, compte tenu de la législation internationale, tous les secteurs sont concernés: le retail, la grande distribution, la technologie, le fret, la logistique, l’industrie… Chaque entreprise doit mettre en place un processus de vérification de ses parties prenantes et de ses clients », explique Thomas Dournon, Risk and Compliance Manager chez Square Facts.

Invité dans « Paroles d’Experts », le spécialiste expose les enjeux d’un contrôle de conformité fiable et rigoureux. Ce domaine exige une formation spécifique combinant une intelligence économique et des aspects plus techniques, tels que des méthodes de vérification de l’information. Toutes les entreprises ne sont pas en mesure de déployer ces ressources humaines et techniques en interne, ni de mettre en place de tels processus de manière sécurisée.

C’est là que Square Facts intervient.

Forte de l’expérience de ses neuf bureaux dans dix pays (France, où se situe son siège social, USA, Bulgarie, Mexique, Inde, Suisse, Royaume-Uni, Singapour, Tunisie et Maroc depuis 2021), l’entreprise se consacre à l’élaboration de solutions innovantes visant à protéger ses clients contre les risques liés à la corruption, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, et les infractions aux normes environnementales, sociales et de gouvernance.

Au fil des années, Square Facts a éprouvé et perfectionné son processus et ses méthodologies de screening en étroite collaboration avec les acteurs majeurs du secteur de la conformité. Elle a ainsi développé des solutions efficaces pour vérifier les entités et les individus afin de répondre à tous types de besoins en matière de due diligence, de lutte contre la fraude et de vérification d’identité.

Parmi ces risques figurent fréquemment la fraude documentaire (comme l’utilisation de faux documents pour répondre à des appels d’offres publics) et les faux enregistrements de certificats de société. L’établissement d’une procédure de vigilance sur la probité permet de prévenir ou d’identifier ces risques.

L’entreprise aspire ainsi à assurer une conduite des affaires éthique et transparente dans les secteurs tant publics que privés. Grâce à cela, bon nombre de ses clients ont non seulement réussi à se préserver de lourdes sanctions juridiques, mais ont également renforcé leur réputation en tant que partenaires fiables et transparents sur le marché international.

Pourquoi une implantation au Maroc ? « C’est un pays qui regorge d’un vivier de talents extraordinaires, formés à la fois dans le domaine des nouvelles technologies et des sciences sociales. De plus, sa position géographique stratégique est indéniable. Il était donc naturel pour nous d’y établir une présence. » explique Thomas.

L’essor des entreprises marocaines sur le continent africain incite d’ailleurs Square Facts à envisager d’investir dans les marchés nord-africains, subsahariens et de la région MENA. Dans cette perspective, la société s’engage à contribuer à l’économie marocaine, tout en aidant les entreprises locales et internationales à assurer leur conformité et à gérer efficacementi leurs risques.

