Le séisme dans la province d’Al Haouz a relancé le débat sur la solidité des constructions au Maroc et la question de la conformité des bâtiments aux normes parasismiques. Dans cette émission, Rabii Chahid, manager de La Marocaine de Travaux Spéciaux et de Services (MT2S), aborde ces enjeux et les défis actuels pour une urbanisation plus résiliente.

Au Maroc, la diversité géographique et l’utilisation de matériaux locaux a donné lieu à une variété de constructions et d’architectures. Rabii Chahid souligne cette spécificité régionale, allant des agglomérations où le béton armé domine, aux zones reculées où les matériaux comme le pisé, la terre, la pierre… sont privilégiés. Au passage, notre invité souligne que l’application des normes de construction parasismiques, en vigueur depuis le début des années 2000, reste inégale au Maroc, notamment dans les régions éloignées des centres urbains. «La construction parasismique date des années 2000, ou plutôt la mise en application des normes est survenue à partir des années 2003, 2004. Au niveau normes au Maroc, on a tout ce qu’il faut, mais malheureusement c’est l’application de ces normes qui fait défaut», souligne t-il.

Dans le cas du séisme d’Al Haouz, Rabii Chahid rappelle qu’«on a eu beaucoup chance que l’épicentre ne soit pas au niveau de Marrakech», sinon beaucoup de constructions ne respectant pas les normes n’auraient pas résisté.

Renforcement structurel : un impératif de sécurité

C’est dans ce contexte que Rabii Chahid nous fait partager son expertise. MT2S, dont il est le co-fondateur, est une entreprise de génie civil spécialisée dans le renforcement de structures existantes, adaptant les bâtiments à de nouvelles utilisations ou réparant des dommages post-catastrophes. Il existe deux besoins en renforcement, explique-t-il : d’une part, la réparation suite à des événements accidentels et d’autre part, l’adaptation à un changement d’utilisation du bâtiment.

Ces travaux spécialisés sont essentiels pour préserver la sécurité et l’intégrité des ouvrages face aux séismes et autres sollicitations. Grâce à des exemples très concrets, notre invité explique les techniques et les matériaux spécifiques qui sont utilisés dans le cadre d’une rénovation, d’une réparation ou encore de la prévention avec notamment les ouvrages sensibles tels que les barrages ou encore les bâtiments anciens.

Travaux privés : prudence…

Autre problématique soulevée : la question des travaux domestiques. Rabii Chahid conseille vivement de consulter des experts avant toute modification structurelle dans son domicile. Pour exemple, une simple ouverture dans un mur porteur peut entraîner des conséquences dramatiques. Il insiste sur l’importance de s’adresser à des professionnels (architecte, bureau d’études) pour tout projet de modification afin d’éviter les risques d’affaiblissement des structures, ou plus grave encore, d’effondrement.

Le Maroc va lancer la construction d’un nouveau stade à Casablanca en vue de la Coupe du monde 2030 qu’il va co-organiser avec l’Espagne et le Portugal. Sur ce point, notre invité a souligné l’importance des phénomènes des vibrations pour ce type d’ouvrage avant de conclure par un message qui résume sa philosophie et témoigne de sa confiance en l’avenir : « Nous avons au Maroc toutes les compétences pour bien construire. »