Comment bien recruter ses collaborateurs, comment les garder, et surtout comment retenir les talents ? Des questions qui préoccupent régulièrement les chefs d’entreprises et leurs services RH. Pour en parler, Faycal Tadlaoui reçoit Yasmina Naas, Directrice Générale du Cabinet de consulting RH, Y Stratégie qui propose un accompagnement à 360° aux entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activité.

Plusieurs aspects interviennent dans la gestion des ressources humaines explique d’emblée Yasmina Naas, mais cela commence par la définition des besoins de l’entreprise pour bien coller à son business plan.

Cet accompagnement va ensuite concerner l’élaboration du plan de dimensionnement RH, allant de l’identification des profils jusqu’à la sélection, le recrutement, et enfin l’intégration des candidats. Cette approche se révèle particulièrement utile pour les entreprises étrangères qui souhaitent implanter une filiale au Maroc et ne disposent pas dans un premier temps de département RH à part entière.

Le cabinet agit donc en amont, comme un DRH externalisé, prenant en charge l’ensemble du processus, de l’onboarding à la gestion administrative et juridique. De plus, Y Stratégie participe également à la montée en compétences des collaborateurs et la mise en place de plans de formation, plaçant ainsi l’humain au cœur de ses actions.

Comprendre les besoins réels de l’entreprise et du candidat

La Directrice de Y Stratégie nous explique la plus-value qu’apporte son cabinet à ses clients, que ce soit des entreprises étrangères ou des entreprises marocaines, quelles que soit leur taille, y compris des multinationales. Y Stratégie intervient par ailleurs dans des secteurs aussi variés que la tech, l’agroalimentaire, l’industrie ou l’aéronautique, reflétant ainsi la diversité de son expertise.

Concernant le volet du recrutement, Yasmina Naas souligne que malgré certaines inadéquations entre les attentes des entreprises et les compétences académiques des jeunes diplômés, Y Stratégie ne rencontre pas de difficultés majeures. L’expérience, l’expertise, et la réputation du cabinet jouant en sa faveur. Son objectif principal étant de recruter avec justesse des talents dans divers domaines, de l’IT à la finance, en passant par l’hôtellerie et la restauration. Le cabinet se positionne comme un partenaire tant pour l’entreprise que pour la personne recrutée dont elle assure un suivi continu.

Fuite des cerveaux Nord-Sud

Yasmina Naas constate que la fuite des cerveaux a diminué depuis la fin de la pandémie de Covid-19, attribuant cette tendance à plusieurs facteurs. « Tout d’abord, le contexte international a changé, les mentalités au sein du milieu professionnel ont évolué, avec l’émergence d’entreprises gérées par de jeunes managers adoptant des styles de management plus participatifs et plus horizontaux. » En outre, l’invitée de « Paroles d’Experts » souligne que cette tendance a été renforcée par les dernières réformes législatives au Maroc, telles que l’augmentation du salaire minimum ou encore les avancées en matière de retraite. D’autres mesures ont incité de plus en plus de jeunes talents marocains à rentrer au pays comme une meilleure qualité de vie. Dans la balance également, les avantages sociaux qui ont tendance à se généraliser et à se renforcer dans la plupart des entreprises marocaines.

Concernant les métiers les plus demandés, le Cabinet Y Stratégie identifie à son niveau trois catégories principales en 2023 : les métiers de l’IT (40 % des demandes), les métiers liés à la comptabilité, aux finances et aux banques, et enfin les métiers du digital, tels que le marketing digital et la transformation digitale.