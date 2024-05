Citroën Maroc a lancé son nouveau Berlingo, un modèle emblématique et populaire qui nous revient avec un facelift plutôt réussi. Plus moderne et plus stylé, il adopte une nouvelle face avant et embarque plus de technologies pour plus de confort et de fonctionnalité. Pratique pour les professionnels avec ses sièges modulables, il est également bien adapté aux familles avec ses nombreux rangements et ses sièges très confortables.

Célèbre pour sa grande praticité et sa modularité, ce nouveau Berlingo nous revient avec quelques touches stylistiques dans l’air du temps et une mise à jour de ses équipements technologiques.

À l’extérieur, le nouveau design est marqué par une face avant totalement redessinée, soulignant la nouvelle identité esthétique de la marque. La calandre et le bouclier forment un bloc homogène au centre duquel apparaît le nouveau logo ovale de Citroën.

De nouveaux projecteurs intègrent la nouvelle signature lumineuse Citroën à trois segments avec une barre verticale et deux barres horizontales ressemblant à des lames.

Le Berlingo propose des barres de toit noir brillant ainsi que des jantes 16’’ en tôle ou en aluminium. La ligne de fuite en arrière du pavillon dynamise la silhouette.

Le plein de technologies

À l’intérieur, la toute nouvelle planche de bord met en avant la technologie symbolisée par le nouvel écran central tactile de 10 pouces de série situé sur sa partie supérieure, et par le nouveau combiné d’instruments digital de série.

Dans sa partie supérieure elle intègre une vaste boite à gants Top Box. Dans sa partie inférieure, le pied central qui rassemble les fonctions de sélection de commande de vitesses et de mode de conduite, le frein de stationnement électrique, le bouton de démarrage, 2 ports USB, intègre également un rangement inédit pour encore plus de commodités.

Nouveau également, le volant, chauffant en option, intègre un léger méplat en partie basse, ainsi que les commandes permettant de gérer le système audio et le régulateur de vitesse.

Véhicule ingénieux, Berlingo est doté d’une grande habitabilité offrant une vie à bord facile et agréable. Modulable, il dispose de trois sièges indépendants, coulissants et escamotables. Lorsque le siège du passager avant est replié, le plancher est entièrement plat et la longueur de chargement s’étend à 2,70 m, idéal pour transporter des objets longs.

Fonctionnalité rare sur le segment, le nouveau Berlingo dispose d’une lunette arrière qui s’ouvre indépendamment du hayon, particulièrement pratique pour charger ou décharger rapidement de petits objets dans le coffre ou sur la tablette cache bagages qui est capable de supporter 25 kg.

Accueillant et connecté

L’espace de chargement atteint les 775 litres (volume du coffre banquette en place) et 3000 litres (volume du coffre banquette rabattue). L’accès à bord est simplifié par les deux grandes portes latérales coulissantes équipées de lève-vitre électriques sur le niveau supérieur.

En termes de connectivité, le nouveau système d’info-divertissement My Citroën Play associé à un écran 10’’ standard, qui permet d’écouter la radio, gérer son téléphone ou les fonctions de la voiture. Il propose une fonction de réplication de son smartphone sans fil, compatible Apple CarPlay et Android Auto. Ergonomique.

Plusieurs technologies d’aide à la conduite sont disponibles comme le Régulateur de vitesse, le frein de stationnement électrique, la Caméra de recul avec Top Rear Vision, les radars de recul…

Nouveau Berlingo passe en Euro 6 et est disponible au Maroc avec une Motorisation Diesel 1.5 Blue HDi, de 100 ch et 250 Nm et une boite de vitesses à 6 rapports.

A partir de 204.000 DH pour les professionnels et 214.900 DH pour les particuliers