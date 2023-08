Citroën Maroc a lancé récemment une édition limitée de l’Ami Buggy avec une série de seulement 20 exemplaires mis en vente le 24 Juillet.

L’édition spéciale Ami Buggy incarne l’esprit d’aventure et le plaisir d’afficher son style en toute liberté. La carrosserie a changé de couleur avec une teinte verte en parfait accord avec l’esprit nature de cette version Buggy qui invite aux balades. L’avant et l’arrière ont été renforcés au niveau des pare-choc.

D’autres changements touchent les plastrons, les enjoliveurs de feux, les élargisseurs d’aile et les bas de caisse et enfin le béquet arrière, avec pour résultat une silhouette plus musclée. Des accessoires de protection noirs teintés dans la masse renforcent l’effet de robustesse. Ces équipements noirs signent graphiquement cette version et apportent du contraste avec la nouvelle teinte verte.

En complément, des décors jaune vif animent la caisse et apportent à Ami Buggy plus de gaîté. Sur le plastron avant, les deux embrèvements sont relevés par des adhésifs jaune saturé. On retrouve cette couleur sur les flèches directionnelles collées sur les passages de roue. Ces éléments techniques, à l’image de ceux utilisés dans l’aviation pour indiquer une fonctionnalité sont ici purement décoratifs.

Pour affirmer encore plus son style, Ami Buggy adopte des jantes 14’’ perforées dorées du plus bel effet avec cabochon noir spécifiques à cette version. Au centre des roues sont modelés les chevrons emblématiques de Citroën. Ce type de jantes très contrastées se coordonne parfaitement avec la teinte de caisse Kaki.

Libre comme l’air

A noter que les portes ont disparu et le toit découvrable, de façon à profiter au mieux de l’environnement extérieur et respirer l’air pur cheveux au vent. Montés sur charnières, des tubes métalliques remplacent les portes. Quant au toit découvrable, il est muni d’une capote grise, clin d’œil à la Mehari et la 2CV. Cette toile de protection est enroulable, d’une bonne densité, imperméable et traitée anti-UV afin de protéger le conducteur et son passager du rayonnement solaire ou des intempéries.

A l’intérieur, on retrouve cette même couleur jaune déclinée sur plusieurs éléments dans l’habitacle pour souligner le côté pratique de certains accessoires fonctionnels tels les bacs de rangement, le crochet de sac et les sangles d’ouverture.

Les sièges sont recouverts d’un tissu technique enduit noir mis en valeur par des surpiqûres jaunes et les tapis de sol laissent aussi apparaître des détails jaunes à travers leurs coutures.

Ludique, Ami Buggy sera parfait pour les weekends, les vacances en bord de mer ou à la campagne.

A partir de 120.000 DH

La vente se fera à travers la réservation en ligne :

https://bit.ly/44uGLUg