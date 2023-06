On l’avait découverte en avant-première mondiale le 29 juin 2022 à Istanbul lors de son lancement simultané à Copenhague. Ce modèle au look original et au style plein d’audace qui avait alors agréablement surpris les nombreux journalistes présents arrive enfin au Maroc.

Si sa face avant est inchangée par rapport à la C4 classique, la C4 X vient bousculer les codes avec son style unique, un cocktail de berline tricorps surélevée et de crossover-coupé. Une ligne raffinée, une face avant imposante avec à l’arrivée, une silhouette élégante et originale qui séduit au premier regard.

La C4 X constitue une nouvelle offre dans la gamme, tout à la fois attractive et accessible avec un design élégant et raffiné. En combinant l’élégance d’une silhouette fastback, l’attitude moderne d’un SUV et le cachet d’une spacieuse 4 portes, la C4 X est représente une véritable alternative aux modèles classiques de berlines et SUV de taille moyenne.

La C4 X se distingue par son confort à bord grâce au programme exclusif Citroën Advanced Comfort®, avec notamment les sièges Advanced Comfort et la suspension Citroën Advanced Comfort®.

Avec ses 4,60 m de long, la C4 X hérite de 24 cm supplémentaires par rapport à une C4 standard. Résultat : l’habitabilité arrière offre un vaste espace arrière aux genoux, l’un des meilleurs de sa catégorie (19,8 cm) et un volume du coffre renforcé, avec 510 l contre 380 l pour la C4 bicorps. La C4 X a également optimisé les rangements avec pas moins de 16 compartiments répartis dans l’habitacle pour une contenance totale de 39 litres.

A l’intérieur, on découvre un tableau de bord minimaliste et le système d’infodivertissement, le My Citroën Drive Plus, affiché sur un écran tactile de 10 pouces. Plus intuitif, ce nouveau système peut être personnalisable grâce aux widgets qui permettent de consulter rapidement les applications et contenus sur l’écran tactile du véhicule sans avoir à ouvrir l’application.

De sa grande sœur, la C4 X a hérité également du système de suspension à butées hydrauliques progressives qui permettent d’absorber les irrégularités de la route offrant un grand confort aux passagers avec un effet “tapis volant”.

Toujours au rayon confort, la C4 X embarque une sellerie large et accueillante, dotée d’une mousse haute densité renforcée de 15 mm d’épaisseur. Sur les finitions haut de gamme, la Citroën C4 X se dote de sièges Alcantara.

Tout comme la C4, la Citroën C4 X reprend les mêmes aides à la conduite dont la conduite autonome de niveau 2, l’active safety brake, l’alerte de franchissement de ligne ou encore la reconnaissance étendue des panneaux et recommandations de vitesses.

En fonction des finitions, il sera possible de disposer de l’affichage tête haute, de la climatisation automatique bizone, d’un GPS connecté, d’une caméra de recul avec vue de haut à 180°, de caméras à 360°, d’un chargeur à induction, de quatre ports USB, d’un toit ouvrant panoramique…

Cette berline surélevée sera disponible au Maroc en moteur diesel 1,5 l BlueHDI de 131 ch en transmission automatique EAT8.

Les clients pourront commander la nouvelle C4 X en ligne, configurer leur véhicule, demander une reprise de leur véhicule actuel, tout en bénéficiant de l’accompagnement d’un conseiller à distance.

Fabriquée à Madrid, la Citroën C4 X est disponible en deux finitions Feel et Shine à partir de 299.000 DH. Au Maroc, où les compactes tricorps sont particulièrement appréciées, la C4 X est appelée à un bel avenir.

Sopriam :

125, boulevard Moulay Slimane, Ain Sebaa, Casabanca.

Plus d’infos : 0802 00 43 45