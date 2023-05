Réputé pour être le SUV le plus confortable et le plus modulable de sa catégorie depuis son lancement, le C5 Aircross restylé s’affiche avec un look élégant et dynamique. Une montée en gamme que l’on retrouve à l’extérieur comme à l’intérieur, faisant de chaque déplacement une expérience plus sereine et plus positive.

Plus large et imposant, le nouveau C5 Aircross adopte un nouveau style plus vertical et plus statutaire qui renforce son caractère. Au premier coup d’œil, on remarque sa posture distinctive, faite de modelés pleins et généreux, son capot haut et horizontal ainsi que sa large surface vitrée.

Typique de la nouvelle identité Citroën, la signature lumineuse à LED en « V », à la fois fine et ciselée, reçoit un effet 3D créant un regard à la fois technologique et profond. Alors que les chevrons, désormais noirs laqués et soulignés de chrome se détachent de l’éclairage diurne, les projecteurs LED Vision se font plus discrets, au travers d’un traité foncé.

Long de 4,50 m, le nouveau C5 Aircross affiche tous les attributs d’un SUV rassurant : garde au sol de 230mm, roues de 720mm de diamètre, position de conduite dominante…

Sur la face latérale, on notera en plus des Airbump © et de jolies jantes en alliage de 18’’ PULSAR, de nouvelles barres de toit fonctionnelles noires brillantes… A l’arrière, le nouveau C5 Aircross SUV se dote là aussi d’une nouvelle signature lumineuse à LED tridimensionnelle qui accentue la cohérence avec la signature lumineuse avant.

Equipée d’un toit ouvrant panoramique, notre version s’appuie en outre sur des éléments de personnalisation qui complètent la montée en gamme du véhicule : une nouvelle teinte bleu éclipse, qui passe du bleu au noir selon la lumière extérieure, mais aussi de nouvelles teintes au niveau des Pack Colors (entrées d’air avant et Airbump©).

Avec cette nouvelle silhouette et les multiples éléments de style inédits, le nouveau C5 Aircross se donne un style plus élégant et plus moderne.

Un SUV ultra-confort et modulable

L’habitacle s’habille d’une parure à la fois plus dynamique et raffinée qui valorise l’espace et le confort. La position de conduite haute, la qualité des matériaux, l’ergonomie et la praticité des interfaces en font un SUV accueillant et distingué.

Les sièges Citroën Advanced Comfort®, qui selon les versions peuvent être chauffants et massants, sont personnalisables à souhait. En plus des ambiances de base, les intérieurs Wild Grey, Hype Black sont disponibles selon les versions pour un style encore plus chaleureux et une élégance optimale.

Seul SUV du segment à offrir trois sièges arrières individuels, coulissants, inclinables et escamotables, le nouveau C5 Aircross SUV offre une modularité digne de l’univers des monospaces et fait profiter d’un volume de coffre record sur le segment (de 580 à 720 litres).

Enfin, une attention toute particulière a été portée au traitement acoustique avec la possibilité de profiter de vitres avant feuilletées acoustiques qui amplifient l’effet cocooning au sein de la voiture.

Un effet “tapis volant”

Côté confort, le nouveau C5 Aircross SUV s’illustre également par une innovation 100% Citroën avec les suspensions Butées Hydrauliques Progressives® (de série sur toutes les versions), une nouvelle génération de suspensions filtrant les irrégularités de la chaussée tout en gardant intacts le comportement et l’agrément de conduite. Cette technologie procure ainsi un confort unique qui s’accompagne d’un effet tapis volant digne d’une berline de luxe.

Un large éventail de technologies d’aides à la conduite de dernière génération vient compléter le tableau avec notamment le Pack Safety (sur Shine), incluant l’Active Safety Brake, l’alerte active de franchissement involontaire de ligne, l’alerte risque collision, la reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation…

Et ce n’est pas tout, la liste se poursuit avec le pack drive assist (option sur Feel et Shine) incluant entre autres le Highway Driver Assist – dispositif de conduite autonome de niveau 2, la reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse ou la commutation automatique des feux de route.

Le nouveau C5 Aircross SUV est disponible au Maroc en deux versions : Feel et Shine équipées d’un Diesel 2,0 HDI de 180 ch, avec boîte automatique à 8 vitesses pour la première et d’un Diesel 1,5 BlueHDI de 130 ch, en boîte manuelle à 6 vitesses.

À partir de 276.900 DH.

