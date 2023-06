La Commission européenne (CE) a manifesté jeudi son soutien à son vice-président chargé de l’immigration, Margaritis Schinas, après les déclarations hostiles qu’il a faites sur Sebta et Melilla.

La Commission européenne a exprimé jeudi, par la voix de la porte-parole chargée des affaires étrangères et la politique de sécurité, Nabila Massrali, son soutien aux multiples déclarations hostiles sur Sebta et Melilla, faites par son vice-président chargé de l’immigration, le Grec Margaritis Schinas, rapporte l’agence de presse espagnole Europa Press.

Ce dernier a qualifié, à plusieurs reprises, les deux villes marocaines de villes espagnoles. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger avait adressé le 17 mai dernier une mise au point à la CE dans laquelle il protestait contre une douzaine de déclarations hostiles. Une protestation à laquelle l’Espagne a répondu, à son tour, par une note verbale adressée à l’ambassade du Maroc à Madrid.

Jointe par Europa Press, Nabila Massrali, a souligné l’importance de protéger les frontières extérieures de l’Union européenne (UE) dans le cadre d’une approche globale. « C’est le sens des déclarations du vice-président Schinas concernant les villes espagnoles de Ceuta et Melilla », a-t-elle plaidé, approuvant ainsi les termes utilisés par le commissaire grec, relève l’agence de presse espagnole.

La porte-parole européenne en a profité également pour rappeler que l’UE et le Maroc coopèrent sur la migration dans le cadre d’une coopération mondiale et que le bloc UE ​​soutient « fermement » le Maroc dans la lutte contre la traite des êtres humains et le contrôle des frontières.

Interpellé sur le sujet lors du point de presse qui a suivi le Conseil du gouvernement jeudi, le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas a évoqué un « dérapage ».

La « mise au point » qu’a adressée le Maroc à la Commission européenne était « nécessaire pour répondre au dérapage » de Margaritis Schinas, a-t-il indiqué. « J’affirme une fois de plus, le royaume du Maroc aujourd’hui est fier du partenariat effectif et très important avec son voisin espagnol, qui repose sur la confiance et l’implication commune face à divers défis, qu’ils soient économiques ou sociaux », a ajouté le ministre.