Dans une note verbale adressée le 17 mai dernier par la diplomatie marocaine à la Commission européenne, le Maroc proteste contre son vice-président chargé de l’immigration, le Grec Margaritis Schinas. Ce dernier a assuré à plusieurs reprises que Sebta et Melilla constituent « la frontière entre l’Espagne et l’Union européenne ».

Même s’il ne les revendique pas pour l’instant, le Maroc considère toujours Sebta et Melilla comme marocaines. Le royaume l’a rappelé récemment dans une note de censure diplomatique qu’il a adressée, par le biais du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à la Commission européenne, rapporte le quotidien espagnol El Pais.

Dans cette note verbale, le Maroc réaffirme que les deux villes, actuellement sous souveraineté espagnole, sont bel et bien « marocaines ».

La réaction du royaume fait suite à de nouvelles déclarations hostiles de la part du vice-président de la Commission européenne chargé de l’immigration, Margaritis Schinas. Il a, à plusieurs reprises, affirmé que Sebta et Melilla « sont la frontière entre l’Espagne et l’Union européenne ».

La note précise que ce dernier a fait une « dizaine de déclarations hostiles à propos du Maroc » et des « villes marocaines de Sebta et Melilla ». Le royaume y exprime sa « vive inquiétude » face à de nouvelles déclarations faite par Margaritis Schinas lors du Sommet européen de la sécurité et de la défense, organisé à Bruxelles une semaine plus tôt.

Lors de ce sommet, le vice-président de la Commission européenne a parlé de la « menace hybride » que représenterait l’utilisation des immigrés comme « armes » par le Maroc. Il a aussi indiqué que l’Union européenne était « mécontente » de « l’attitude marocaine », ajoute El País.

Il y a deux ans déjà, le même responsable avait fait une sortie hostile contre le Maroc. L’Europe « ne se laissera intimider par personne », avait lancé Margaritis Schinas en mai 2021, pointant du doigt le Maroc après l’entrée massive de plusieurs migrants marocains à Sebta.

Sebta, « c’est l’Europe, cette frontière est une frontière européenne et ce qui se passe là-bas n’est pas le problème de Madrid, c’est le problème de tous » les Européens, avait-il encore dit.