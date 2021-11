Au milieu des manifestants sortis protester dimanche après-midi à Casablanca, contre le caractère obligatoire du pass vaccinal et des arrestations qui s’en sont suivies, un enfant a été consolé par un officier de police. Un moment de bienveillance inédit capté par les caméras de H24Info.

Si les manifestations anti-pass vaccinal organisées dimanche, dans plusieurs villes du Maroc, ont connu des tensions, nos caméras ont capté un moment de bienveillance inédit de la part des éléments de la police marocaine. Au milieu de la centaine de manifestants venus protester sur la place Sraghna à Casablanca, un enfant âgé d’une dizaine d’années est apparu désemparé, voire apeuré.

Pour le rassurer, un officier et un agent de la police n’ont pas hésité à venir le voir de plus près et le consoler, comme le montrent les images ci-dessous.

Outre Casablanca, plusieurs manifestations ont été organisées dans les grandes villes du Maroc à la suite d’appels lancés sur les réseaux sociaux.

A Rabat notamment, la police a dispersé un sit-in non autorisé qui a rassemblé plusieurs centaines de manifestants dans le centre-ville. Déployés en nombre, les policiers, dont certains en civil, ont procédé à des interpellations.