Des centaines de manifestants opposés au pass vaccinal anti-Covid ont manifesté dimanche dans les grandes villes du Maroc à la suite d’appels lancés sur les réseaux sociaux.

A Rabat, la police a dispersé un sit-in non autorisé qui a rassemblé plusieurs centaines de manifestants dans le centre-ville. Déployés en nombre, les policiers, dont certains en civil, ont procédé à des interpellations, a constaté un journaliste de l’AFP.

Demonstrators took to the streets in cities around #Morocco for the third day in #protest against the #government‘s Covid-19 vaccine rules in #Rabat @Rd_fas1 @MoorishMovement@LEGRANDMAROC pic.twitter.com/1Ne0tAQmVy

— Saladin صلاح الدين ☪️🇲🇦 🇪🇺 (@SaladinnSaladin) October 31, 2021