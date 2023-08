Sofyan Amrabat serait sur le point de dire adieu à la Fiorentina. Son prochain club n’est cependant pas encore connu, en dépit des continuelles rumeurs de son transfert imminent vers le Manchester United.

Tout indique désormais que l’international marocain, vedette incontestée de la dernière Coupe du monde, s’apprête finalement à rejoindre un nouveau club. L’annonce par le coach de la Viola, Vincenzo Italiano, qu’il ne s’entraîne plus avec l’équipe, corrobore parfaitement les rumeurs de son départ.

« Amrabat s’entraîne seul. Il ne voyagera pas avec nous pour le prochain match », a déclaré mercredi Italiano, rapporte l’expert mercato Fabrizio Romano.

Fiorentina manager Italiano: “Amrabat is training on his own, he won’t travel with us for next game”. 🚨🟣🇲🇦

🐝🇦🇷 On Brentford new bid for Nico González: “He’s key player for us, these movements are normal but Nico will stay here at Fiorentina”. pic.twitter.com/JyOVDq71cP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023