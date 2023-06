Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est entretenu, vendredi à Tanger, avec le Secrétaire général adjoint du Bureau des Nations Unies contre le terrorisme, Vladimir Voronkov.

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu ce vendredi 2 juin à Tanger avec le Secrétaire général adjoint du Bureau des Nations Unies contre le terrorisme, Vladimir Voronkov.

Cette rencontre a eu lieu en marge de la 2e réunion de Haut Niveau des Chefs d’Agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique « Plateforme de Marrakech », qui se tient les 2 et 3 juin courant.

Le Maroc n’a ménagé aucun effort pour soutenir les actions multilatérales de lutte contre le terrorisme, a souligné Nasser Bourita lors de l’ouverture des travaux de la RHN.

« Pour Sa Majesté le Roi Mohammed VI, agir selon l’approche multilatérale dans la lutte contre le terrorisme est essentiel », a indiqué Bourita.

Le ministre a mis en avant, dans ce sens, l’appui substantiel, notamment politique, financier, technique et en nature, apporté par le Maroc à de multiples programmes de formation du Bureau Programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique (ONUCT) à Rabat.

A cet égard, il a salué les efforts déployés par Vladimir Voronkov, secrétaire général adjoint du Bureau des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, « qui continue d’être un partenaire efficace du Maroc, un défenseur engagé des préoccupations et des priorités africaines, et le partenaire d’une approche globale » dans ce domaine.

« Aucun État ne peut lutter efficacement contre le terrorisme de manière isolée », a insisté Bourita, ajoutant que la collaboration avec « les partenaires est essentielle ».

Co-présidés par le Royaume du Maroc et le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, les travaux de cette édition, étalés sur deux jours, connaissent la participation de 38 délégations de haut niveau représentant les Services de sécurité africains et les organisations internationales, régionales et sous-régionales concernées par la lutte contre le terrorisme, indique un communiqué des Affaires étrangères.

Dans un contexte sécuritaire régional et international marqué par la croissance de la menace des groupes terroristes, cette réunion s’inscrit dans la continuité de sa première édition, tenue à Marrakech les 23 et 24 juin 2022, et constitue une importante occasion pour la tenue d’un débat édifiant sur les différentes stratégies et approches de consolidation de la coopération régionale sur les questions de lutte contre le terrorisme, l’évaluation de la menace terroriste et le renforcement des capacités visant à favoriser la résilience à long terme des partenaires africains du Royaume.

Lancée en 2022, la « Plateforme de Marrakech » est une initiative conjointe entre le Maroc et l’ONUCT pour offrir aux Chefs des agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique un espace d’échange et d’évaluation des menaces terroristes, des stratégies, des défis et approches visant à renforcer la coopération régionale en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi que des besoins en renforcement des capacités pour une résilience.