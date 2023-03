Terrorisme: le Maroc, l’un des pays les plus sûrs au monde

Le Maroc a été classé 83e dans le classement «Global terrorisme index 2023» établit par l’Institut de l’Economie et de la paix basé en Australie. Les détails.

Mieux que le Royaume-Uni, le Canada ou encore la France, le Maroc est considéré comme un pays où le risque terroriste est faible, selon le dernier classement du «Global terrorism index 2023» établi par l’Institut de l’Economie et de la paix basé à Sydney, en Australie.

La première place de ce classement, qui classe par ordre décroissant les pays où le risque terroriste est le plus élevé, est toujours occupée par l’Afghanistan, suivie cette fois-ci du Burkina Faso et de la Somalie. Le Maroc occupe la 83e place avec un total de 757 points. Une position qui confère au royaume la qualification de pays où le risque terroriste est faible.

«L’impact du terrorisme varie considérablement au sein de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. On y retrouve les pays les plus touchés par le terrorisme comme la Syrie, l’Irak, le Yémen, l’Egypte, l’Algérie ou la Libye. Et d’autres pays qui n’ont enregistré aucune attaque terroriste au cours des cinq dernières années, comme le Koweït, le Qatar, Oman et le Maroc», écrit le rapport.

Lire aussi. GCTF: Le Maroc co-préside avec l’UE deux réunions sur la lutte contre le terrorisme

Le rapport note toutefois que les attaques terroristes dans le monde ont diminué en 2022 pour la première fois depuis 2019, avec une baisse de 28% par rapport à 2021. Elles sont passées de 5463 à 3955.

Et pour la huitième année consécutive, Daech et ses réseaux affiliés demeurent l’organisation la plus meurtrière avec des attentats perpétrés dans 21 pays.

Selon l’étude, plus de la moitié des 1.135 morts étaient des civils. Les civils constituent, pour la 4e année consécutive, la cible des terroristes avec 642 décès soit plus de 57% de ces décès. Au total, une augmentation de 29% par rapport en 2021 où 497 civils avaient perdu la vie.