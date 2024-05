Ismael Saibari célébrant son but contre l'Ajax Amsterdam. (Image Twitter)

Pisté par de grands clubs européens, Ismael Saibari ne compte pas quitter le navire du PSV Eindhoven. L’international marocain a prolongé son contrat avec le club néerlandais jusqu’en 2029.

Ismael Saibari a le vent en poupe. Et c’est largement mérité au vu de la saison qu’il a réalisé cette année avec le PSV Eindhoven. En 30 matchs (Eredivisie et Ligue des champions), le milieu de terrain marocain a trouvé le chemin des filets à 8 reprises et délivré 4 passes décisives.

Au vu de ces performances, de grands clubs comme le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s’intéressaient à Saibari, mais le PSV a décidé de prolonger d’un an son contrat qui courrait jusqu’en 2028. Le joueur restera aux Pays-Bas club jusqu’à l’été 2029.

«La saison était déjà magnifique, mais c’est la cerise sur le gâteau pour moi. Je suis très heureux de pouvoir rester au PSV pendant encore de nombreuses années. Le club montre une fois de plus qu’il a confiance en moi. C’est à moi de lui donner raison sur le terrain. Je veux continuer à progresser dans les saisons à venir et bien sûr gagner tout ce qu’il y a à gagner», a déclaré le Lion de l’Atlas, à peine sacré champion des Pays-Bas avec son club.

Ismael’s beauty. A good reason to show this again 😉🤤 pic.twitter.com/fWt02HHEa7 — PSV (@PSV) May 29, 2024

Earnie Stewart, directeur sportif du PSV, s’est réjoui également de la prolongation du Marocain: «Ismael a connu une évolution tumultueuse. De l’Académie du PSV à la Ligue des champions de l’UEFA, en passant par toutes les étapes intermédiaires, il a à chaque fois prouvé sa valeur. Il allie puissance et technique, ce qui fait de lui un joueur à part. Il avait encore un contrat jusqu’à l’été 2028 et nous sommes heureux d’y ajouter une année supplémentaire.»

A noter que Saibari figure dans la liste des 27 Lions de l’Atlas sélectionnés par Walid Regragui pour la prochaine trêve internationale. L’on devrait ainsi le retrouver lors des éliminatoires du Mondial 2026 sous les couleurs nationales face à la Zambie, le 7 juin à Agadir, et contre le Congo Brazzaville, le 11 juin à Kinshasa. Âgé de 23 ans, il pourrait aussi disputer les Jeux olympiques 2024 de Paris cet été sous la houlette de Tarik Sektioui.