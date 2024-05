Le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, a dévoilé, ce mardi 28 mai, la liste des joueurs sélectionnés pour les matchs contre la Zambie et la République du Congo, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Cette liste a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux.

Il convient de noter que cette liste comprend 27 joueurs, dont le capitaine Romain Saiss. Walid Regragui a justifié le retour de ce dernier comme étant «naturel». «Pour Romain Saiss, c’était un break pour qu’il souffle et qu’il se concentre sur son équipe. J’ai confiance en Romain et son leadership», a-t-il affirmé.

Sur la Toile, les réactions sont divergentes, avec d’un côté des critiques sur la composition de l’équipe, et de l’autre, des soutiens aux décisions du sélectionneur. Cette diversité d’opinions reflète l’intérêt des Marocains pour les deux prochains matchs contre la Zambie (7 juin) et le Congo (11 juin).

Chacun y va de son avis. «L’entraineur se montre inflexible en refusant de changer la composition de son équipe malgré les performances décevantes. Cette obstination de rester fidèle à une stratégie inefficace dénote un manque d’adaptabilité et d’apprentissage de ses erreurs», a commenté un internaute sur une publication montrant la liste des joueurs sélectionnés.

D’autres ont regretté l’absence de plusieurs noms, à l’image de Soufiane Boufal, Amine Harit, Chadi Riad… «Mohamed Rabie Hrimat joue mieux que la majorité des milieux figurant sur la liste, et Anas Zniti mérite d’être convoqué depuis 2018, il est le meilleur gardien de but de la Botola», a réagi un autre internaute, critiquant la convocation de plusieurs noms et la suspension de Sofyan Amrabat.

D’autres internautes se sont contentés de livrer leurs propres visions de stratégies, « il faut renforcer le milieu avec des joueurs box to box afin d’être présent offensivement en soutien des attaquants, il nous faut également un milieu relayeur qui a la capacité de relancer proprement et apporter de l’impulsion… Niveau attaque, je pense qu’il faut jouer avec deux attaquants afin d’apporter une pression supplémentaires sur la défense, les ailiers et les latéraux doivent combiner pour créer des espaces, quant aux milieux offensifs, ils doivent se montrer altruistes, éliminer quand il le faut, et passer le ballon au moment adéquat. », explique-t-il.

Les Marocains continuent de faire part de leurs propres stratégies et recommandations. Dans ce sens, un autre individu a déclaré qu’«un 3-5-2 (…) paraît logique avec des milieux qui excellent dans des tirs de loin. Je l’ai dit avant la CAN que Regragui doit travailler sur les tirs de loin, malheureusement les sentiments ont pris le dessus, une fois Hakim Ziyech est blessé personne n’ ose. Achraf Hakimi doit rester loin des coups francs. Brahim Diaz doit avoir à ses côtés Bilal el khannouss et Amine Adli ou Eliesse bensghiret à défaut Ilias Akhoumach..jetez un regard sur l’âge de nos -23ans même ceux qui sont en équipe première ».

Parallèlement, des commentaires ont soutenu les décisions de Walid Regragui et ses choix, indiquant qu’il s’agit d’une composition cohérente et équilibrée.

une liste cohérente même si le coach n a pas convoqué hrimat qui mérite et ignore le championnat maintenant c’est un rassemblement ou bcp peut se jouer même l’avenir du coach c’est les qualif coupe du monde le résultat et le jeu doivent y être — ACHOUR Mohammed Alae (@AchouralAlae) May 28, 2024