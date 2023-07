Le passeport marocain figure à la 73e place du classement mondial avec un accès sans visa à 67 pays, indique le cabinet londonien Henley and Partners dans son nouveau world ranking.

Ainsi, le passeport marocain gagne sept places et passe de la 80e à la 73e position en une période de six mois seulement, précise le « Henley Passport Index » dans son classement publié le 18 juillet.

En Afrique du Nord, le Maroc est devancé par la Tunisie seulement qui arrive à la 70e place avec un accès visa-free à 71 pays.

Singapour trône cette fois au somment du classement avec un accès express à 192 pays, tandis que le passeport émirati se positionne en tête du classement des pays arabes en arrivant à la 12e place mondiale.

En janvier 2023, le passeport marocain permettait de voyager dans 65 pays sans visa seulement.

Pour rappel, le classement s’appuye sur des données exclusives de l’International Air Transport Association (IATA), qui maintient la base de données d’informations de voyage la plus grande et la plus précise au monde, et est renforcée par le département de recherche de Henley & Partners.

Chaque passeport est noté sur le nombre total de destinations auquel le titulaire peut accéder sans visa. Pour chaque destination de voyage, si aucun visa n’est requis, alors un score de 1 est alloué pour ce passeport. Ceci s’applique également si les titulaires de passeport peuvent obtenir un visa à l’arrivée, un permis de visiteur ou une autorisation de voyage électronique (ETA) à l’entrée, lit-on sur le site du cabinet de conseil.

Lorsqu’un visa est requis, ou lorsqu’un titulaire de passeport doit demander un visa électronique approuvé par le gouvernement visa (e-Visa) avant le départ, une note de 0 est attribuée. Il en va de même s’ils ont besoin d’une approbation pré-départ d’un visa à l’arrivée.