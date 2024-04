Le Maroc est une plaque tournante du secteur aérien continental, et cela se confirme une nouvelle fois. Deux aéroports du Royaume font partie des dix meilleurs du continent en 2024, selon la référence Skytrax.

Skytrax, organisme de consultation de référence du secteur aérien international basé à Londres, a organisé les World Airport Awards 2024, mercredi dernier à Francfort, en Allemagne. Chaque année depuis 1999, ce classement évalue les expériences des voyageurs dans plus de 570 aéroports à travers le monde.

Pour cette édition World Airport Awards, deux aéroports marocains figurent dans le top 10 des meilleurs d’Afrique. Il s’agit de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, logé à la 4e place et seulement devancé par trois aéroports sud-africains, et de l’aéroport Marrakech-Ménara, qui s’adjuge la 6e place des meilleurs aéroports d’Afrique en 2024.

Les 10 meilleurs aéroports d’Afrique sont, par ordre, Cape Town, Durban, Johannesburg, Casablanca, Maurice, Marrakech, Addis-Abeba, Kigali, Le Caire et Nairobi. Notons que les trois premiers sont également les seuls aéroports africains à figurer dans le top 100 mondial.

Plus globalement, l’aéroport Hamad de Doha, au Qatar, est le meilleur au monde en 2024, selon Skytrax. Il est suivi par les aéroports de Singapour-Changi et Incheon de Séoul, en Corée du Sud, tandis que les aéroports Haneda et Narita de Tokyo, au Japon, ferment le top 5 mondial… juste avant un certain Paris-CDG.