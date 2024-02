Cette année, Forbes (Middle East & North Africa – MENA), a choisi quatre femmes marocaines parmi cent autres entrepreneuses dans son classement annuel des « Businesswomen » (Femmes d’affaires) les plus puissantes.

Il s’agit, selon le dernier ranking de Forbes, de Miriem Bensalah Chaqroun, Salwa Idrissi Akhannouch, Nezha Hayat et Lamia Tazi.

« Chaqroun a rejoint le groupe Holmarcom en 1989 et a pris ses fonctions actuelles aux Eaux Minérales d’Oulmès en 2010. Avec plus de 37 ans d’expérience, Chaqroun supervise aujourd’hui plus de 6 400 personnes réparties dans les deux sociétés », écrit le magazine américain, relevant qu’en 2022, « le groupe Holmarcom a acquis une participation de 78,7 % dans la banque Crédit du Maroc ».

« Chaqroun a été nommée membre de l’Alliance mondiale des investisseurs pour le développement durable par le secrétaire général des Nations unies, António Guterres. Elle est également membre du conseil d’administration du groupe mondial Renault et membre du conseil d’administration de l’université Al Akhawayn, entre autres », fait valoir la même source.

S’agissant de Salwa Idrissi Akhannouch, Forbes rappelle qu’elle a fondé Aksal Holding en 2004. « Depuis, la société s’est associée à un certain nombre de marques de luxe internationales, telles que Givenchy et Bottega Veneta. Elle emploie plus de 3 000 personnes. La société prévoit d’ouvrir un centre-ville vert et intelligent à Marrakech d’ici la fin de 2024, avec un investissement de 235 millions de dollars et l’ambition de créer 5 000 emplois ».

Pour ce qui est de Nezha Hayat, le média fondé en 1917 note qu’elle a pris ses fonctions actuelles en février 2016. « Elle a été la première femme à siéger au conseil d’administration de la banque marocaine Sogelease (Groupe Société Générale Maroc) en 2007. En juillet 2022, Mme Hayat a été réélue présidente du comité Afrique et Moyen-Orient de l’Organisation internationale des régulateurs des marchés financiers pour le mandat 2022-2024.

« Elle a commencé sa carrière à la division internationale de Banco Atlántico en 1985. En octobre 2023, l’AMMC a signé un accord de partenariat avec le Chartered Institute for Securities and Investments afin de mettre en place une certification internationale pour les gestionnaires d’organismes de placement collectif », détaille la même source.

S’agissant de Lamia Tazi, cette dernier a pris ses fonctions actuelles en 2019, relève-t-on, ajoutant que « Sothema dispose de 35 laboratoires multinationaux et d’une capacité de production végétale de 60 millions d’unités par an.

« Sothema a enregistré 173 millions de dollars de revenus au troisième trimestre 2023. En juin 2023, la société a signé un accord avec le Baylor College of Medicine des États-Unis, le français Dassault Systems, le suisse ReGenLab et les ministères marocains de la santé et de l’industrie pour mettre en œuvre la première plateforme en Afrique et au Moyen-Orient pour le développement galénique et les essais cliniques. En octobre 2023, la société a ouvert un bureau de représentation scientifique en Arabie saoudite », met en avant le même magazine.