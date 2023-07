Le Maroc figure en 4ème position du top 10 des taux de refus de visa Schengen les plus élevés en 2022, derrière l’Inde, la Turquie et l’Algérie qui arrive en pole position.

Ainsi, un total de 119.346 demandes marocaines ont été rejetées l’année dernière, révèle récemment schengenvisainfo.com, notant que le taux de non délivrance des visas uniformes pour le Maroc était de 15,5 %.

Les Algériens ont, quant à eux, essuyé le plus grand nombre de refus de visas Schengen avec un total de 179.409 visas non délivrés, tandis que le taux total de visas uniformes non délivrés a atteint les 45,8 %.

Viennent ensuite l’Inde et la Turquie avec 121.188 et 120.876, rapporte la même source, relevant que le taux de refus total était respectivement de 18 et 15,2 %.

La Tunisie n’est pas en reste. Elle a également enregistré un taux élevé de refus de visas avec 48 909 refus au total (29,1 %), suivie par les Émirats arabes unis avec 42.105 rejets.

Au bas de la liste des taux de refus les plus élevés figurent trois autres pays, à savoir le Nigeria, l’Iran et l’Égypte, avec 39.189 demandes de visa rejetées aux demandeurs nigérians, 33.679 aux Iraniens et 31.271 aux Egyptiens.