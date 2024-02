À la faveur de son climat, le ville de Dakhla arrive à la première place du classement des meilleurs endroits où il fait bon vivre en 2024.

Le classement, établi par le désormais incontournable Insider Monkey, place le Royaume du Maroc en tête des pays les plus agréables à vivre grâce à Dakhla avec une note de 0,96 au « Climate Index Score« .

Destination internationale parmi les plus recherchées par les touristes de tous bords, la « ville du vent » coche donc toutes les cases.

« Le nombre de mois par an où les températures diurnes moyennes sont comprises entre 10 °C et 30 °C à Dakhla est de 12. Il y a 40 jours de précipitations par an. Le nombre annuel d’heures d’ensoleillement est de 3117« , mettent en avant les auteurs du classement.

Dakhla dépasse un tantinet la ville américaine de Los Angeles, qui arrive en deuxième position. Le nombre de mois par an où les températures diurnes moyennes se situent entre 10 °C et 30 °C à LA est de 12. Il y a 35 jours de précipitations par an. Le nombre annuel d’heures d’ensoleillement est de 3250.

Méthodologie

Afin de dresser une liste des 30 meilleurs endroits où vivre au monde en fonction de la météo, Insider Monkey a acquis une liste de pays du Climate Index 2023 by Global Residence Index.

Cet indice, poursuit-on, classe les villes du monde en fonction de leur qualité de vie et de leur climat. Des facteurs tels que la pluie, le soleil, la chaleur, l’humidité et le froid sont pris en compte. Un indice proche de 1 indique de meilleures conditions météorologiques.