Le chef de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déploré dimanche la « décimation » du système de santé dans la bande de Gaza ravagée par la guerre, et réitéré son appel urgent à un cessez-le-feu.

« La décimation du système de santé de Gaza est une tragédie », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X (ex-Twitter).

« Mais face à l’insécurité constante et à l’afflux de patients blessés, nous voyons des médecins, des infirmières, des ambulanciers et bien d’autres continuer à s’efforcer de sauver des vies », a-t-il affirmé.

« L’OMS et nos partenaires de santé continueront de travailler à vos côtés, en livrant des fournitures, en soutenant la fourniture de soins et en transférant les blessés graves », a-t-il ajouté.

The decimation of the #Gaza health system is a tragedy.

But in the face of constant insecurity and inflows of wounded patients, we see doctors, nurses, ambulance drivers and more continue striving to save lives.@WHO and our health partners will continue working side by side… pic.twitter.com/Lq62KoQI1f

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 24, 2023