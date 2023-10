La frappe sur un hôpital de Gaza ayant fait des centaines de morts est un crime et un acte de déshumanisation, a dénoncé mercredi la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, en appelant Israël, qui dément en être l’auteur, à prouver son innocence.

« Nous voyons en ce moment une volonté (de la part d’Israël) de se défaire de toute responsabilité. Si cette tentative constitue une intention sérieuse (…) de prouver son innocence (…) alors il faut présenter les faits », a-t-elle déclaré à la radio Spoutnik.

Elle a appelé les Etats-Unis et Israël à fournir des images satellites permettant d’enquêter sur l’origine de la frappe, en accusant les chancelleries occidentales de donner l’impression dans leurs réactions que « la frappe s’est faite toute seule ».

L’explosion a fait des centaines de morts et provoqué des condamnations internationales et des manifestations à travers le monde musulman.

#RUSSIA: Russian FM Spokeswoman Maria Zakharova condemned Tuesday’s massive blast at a hospital in Gaza as a criminal act.

« [#Israel] must not just comment in media outlets or on social media, it must produce the evidence. »

