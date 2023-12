Rabat a été le théâtre, ce dimanche, d’une marche populaire massive, dénonçant les massacres en cours contre les Palestiniens, face au silence et à la complicité arabes et internationaux, et appelant à la criminalisation de la normalisation.

Des dizaines de milliers de Marocains ont participé à la marche convoquée par le Front marocain pour soutenir la Palestine et contre la normalisation, qui a mobilisé un nombre d’organismes politiques, de défense des droits de l’Homme, des syndicats et des militants de tout bord (islamiques et de gauche).

Venus battre le pavé des quatre coins du Maroc en soutien aux Palestiniens et en particulier aux Gazaouis, les participants réunis à Bab El Had ont marché vers le Parlement, scandant des slogans antisionistes et brandissant des pancartes condamnant «l’agression sioniste contre la bande de Gaza».

Les participants ont brandi des drapeaux et des symboles de la résistance palestinienne, ainsi que des banderoles, condamnant le «génocide» et le «soutien occidental à l’entité sioniste» et exigeant l’«abolition de la normalisation».

On viens de commencer. Énorme Rabat ❤️ pic.twitter.com/3BvOQZfzLx — NAcentrist (@sanaa7ilwa) December 24, 2023

Au lendemain du deuxième anniversaire de la normalisation, du moins la reprise des relations entre le Maroc et l’Etat hébreu et de la signature de l’accord tripartite entre le Maroc, les EtatsèUnis et Israel, les manifestants ont scandé des slogans appelant à mettre fin à la «normalisation» : « Le Maroc est une terre libre et les normalisateurs dégagent en dehors de notre pays » et «Le peuple veut renverser la normalisation».

Les protestataires ont renouvelé leurs demandes d’abandonner la normalisation, de fermer le bureau de liaison à Rabat, d’expulser tous les représentants de l’entité occupante du Maroc, de retirer les diplomates marocains d’Israël et de criminaliser toutes les formes de normalisation par un texte de loi, clamant: «Le peuple veut la criminalisation de la normalisation».

Alors que la « diplomatie » du Maroc célébrait en toute discrétion ses 3 ans de normalisation avec l’entité sioniste, le peuple lui était encore aujourd’hui dans les rues de Rabat en soutien aux palestiniens et pour dire non a la normalisation #Palestine pic.twitter.com/jEjzE8jnwl — souria (@ChSou6) December 24, 2023

Ils ont également clamé que «Le Maroc et la Palestine sont un seul peuple, pas deux peuples» et «Gaza, Gaza est un symbole de fierté».

Cette manifestation intervient alors que l’armée de l’occupation israélienne continue pour le 79e jour, depuis le 7 ocotbre, de pilonner l’enclave palestinienne sans relâche dans le but d’anéantir le mouvement de la Résistance palestinienne Hamas.

A massive demonstration in the Moroccan city of Rabat in support of #Gaza. pic.twitter.com/jCRTuuDvms — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) December 24, 2023

Ce dimanche, la résistance palestinienne continue de livrer de violents combats à l’armée de l’occupation, notamment, dans les abords du camp de réfugiés de Jabalya et à Rafah dans le sud du petit territoire assiégé de la bande de Gaza.

#عاجل | كتائب القسام: مجاهدونا قنصوا 3 جنود صهاينة أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

يمكنكم متابعة التطورات عبر قناة #الجزيرة على واتساب: https://t.co/oV6GNzGUoU pic.twitter.com/TWcN3JKryO — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 24, 2023

Citant un communiqué des Brigades Al Qassam, la chaine qatarie Al Jazeera, a annoncé la mort de trois soldats israéliens à Jabalia et six autres au village Johr ad-Dik au nord de l’enclave palestinienne.

#عاجل | كتائب القسام: مجاهدونا فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة في جحر الديك وأوقعوا 6 جنود صهاينة قتلى#حرب_غزة pic.twitter.com/a0Z2qhQzOA — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 24, 2023

En riposte au lancement de l’opération Déluge d’AL Aqsa par le Hamas, Israël, qui a lancé une campagne militaire, comprenant des bombardements aériens massifs, a tué plus de 20.424 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé palestinien.