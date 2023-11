L’ambassadrice de Washington à Alger, Elizabeth Moore Aubin, s’est rendue jeudi à Tindouf, dans le cadre d’une mission du Haut commissariat pour les réfugiés (HCR).

La presse algérienne avait annoncé, il y a trois jours, que la diplomate américaine allait accompagner une délégation de partis politiques algériens pour protester à Tindouf « contre l’accord de Madrid » et rencontrer le chef des séparatistes, Brahim Ghali.

Il n’en est finalement rien, l’ambassadrice des Etats-Unis ayant gagné Tindouf toute seule pour une autre finalité. « Avec une mission de donateurs de l’ONU dans les camps sahraouis, organisée par le HCR », explique-t-elle.

« En tant que plus grand donateur, les Etats-Unis contribuent chaque année à l’aide humanitaire », rappelle Aubin. La diplomate, qui ne mentionne en aucun cas la reconnaissance par la Maison blanche de la marocanité du Sahara en 2020, navigue à contre-courant en soulignant qu’elle est « engagée à soutenir le processus politique des Nations Unies sur le Sahara occidental ».

Exploring Tindouf with a UN donor mission to Sahrawi camps, organized by UNHCR. As the largest donor, the U.S. contributes annually for humanitarian aid. Committed to supporting the UN political process on Western Sahara. pic.twitter.com/kQEfjcWeLd

— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) November 16, 2023