Les rumeurs colportées par certains médias algériens, selon lesquelles, l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, allait se rendre à Tindouf et y rencontrer le chef des séparatistes Brahim Ghali, sont contredites par la diplomate elle-même.

Le supposé voyage de l’ambassadrice Aubin à Tindouf, en compagnie d’une douzaine de chefs de partis politiques algériens, a fait les choux gras d’une partie de la presse algérienne depuis deux jours. Or, les récents développements prouvent qu’il s’agissait purement et simplement d’un hoax, que la cheffe de la représentation américaine à Alger a démantelé, à sa manière.

Pendant que Brahim Ghali rencontrait les représentants des formations politiques algériennes, l’ambassadrice américaine faisait tranquillement du tourisme dans la ville de Bou Saâda, qui se trouve à quelque 1.647 kilomètres (Environ 19 heures de route) de Tindouf.

« A Bousaada… le climat était parfait pour notre visite », a-t-elle écrit, photos à l’appui, aux premières heures de ce mercredi 15 novembre 2023 sur son compte personnel X (ex-Twitter), comme pour battre à plate couture les rodomontades de l’Algérie sur sa prétendue visite à Tindouf, diffusées dans un contexte de tension accrue au lendemain de l’attaque du Polisario contre Smara.

Les photos et la dépêche publiées par la soi-disant « agence de presse » du Polisario ne font, non plus, aucune mention à une quelconque présence de l’ambassadrice américaine à Tindouf.

Selon les révélations de Yabiladi, qui cite un source marocaine, la diplomate aurait carrément renoncé in extremis à s’envoler vers Tindouf suite à des pressions venues du Maroc.

«Des pressions marocaines ont convaincu les responsables américains d’ordonner à la diplomate de ne pas se rendre chez le Polisario avec des partis politiques algériens. La diplomate a dû, ensuite, annuler son projet», relève le média marocain.

En dépit de la présence de toutes les preuves attestant du caractère infondé de cette rumeur, certains médias algériens continuent de croire dur comme fer qu’Elizabeth Moore Aubin a accompagné la délégation algérienne à Tindouf, bel et bien !

Le quotidien algérois « Algérie aujourd’hui » a publié, ce matin, un article dans lequel l’on continue d’affirmer que l’ambassadrice des Etats-Unis à Alger, « effectue depuis hier une visite dans les camps de réfugiés sahraouis (sic) à Tindouf, en compagnie d’une délégation qui comprend plusieurs ambassadeurs accrédités dans notre pays, dans le cadre d’une mission des donateurs de l’aide humanitaire aux Sahraouis ».